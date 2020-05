Petříček k otevírání hranic: V polovině června by mohl vzniknout ‘minischengen‘

Už od 26. května by měly kontroly na většině českých hraničních přechodů být jen namátkové. Od poloviny června by pak při překročení hranic s Rakouskem a Slovenskem nemuselo být nutné předkládat negativní test na koronavirus nebo nastoupit do karantény. Šéf české diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) to řekl videokonferenci se svými protějšky z obou zemí. K jednání chtějí přizvat i Maďarsko a další země.