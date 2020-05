Petříček: Česko by mělo v otázce rozdělení peněz na obnovu EU hledat kompromis

Podle šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD) je třeba o rozdělení evropských peněz na obnovu ekonomik ještě diskutovat, nemělo by ale být dlouhodobou zátěží pro budoucí generace. Česko by podle něj mělo hledat konstruktivní kompromis.

Ministr zahraničí v návrhu vidí věci, které jsou pro Česko problematické, zároveň je ale podle něj důležité, aby se Evropa jako celek postavila na nohy a Česká republika opět mohla vyvážet své produkty. Připomněl, že více než polovina všech pracovních míst v Česku je provázána s vývozem.

Česká republika by podle Petříčka měla v Unii hledat partnery, kteří mají na rozdělení peněz podobné názory. „Máme tady také státy, které chtějí, aby se to rozhodnutí udělalo zodpovědně, aby to nebyl nějaký dlouhodobý závazek pro budoucí generace, který budeme těžko splácet,“ řekl. Poukázal například na polskou reakci. Z polské strany zaznívá, že vítají námět pro diskusi, že chtějí hledat kompromis, že se k tomu nestaví ap riori negativně, dodal Petříček.

Babiš: Podmínky jsou pro nás nepřijatelné

Největšími příjemci pomoci ze záchranného balíku by měly být nejpostiženější jihoevropské země, tedy Itálie a Španělsko. Návrh začne platit, jen když ho jednomyslně schválí všechny země unie a Evropský parlament.

Český premiér Andrej Babiš (ANO) s ním nesouhlasí. Odmítl, aby Česko dostalo z mimořádné podpory kvůli menším dopadům pandemie méně peněz než jiné země.

"Ty podmínky jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Ten klíč zvýhodňuje členské země s nadprůměrnou mírou nezaměstnanosti a sankcionuje členské země s podprůměrnou mírou nezaměstnanosti. A my jsme nejlepší v Evropě, máme nejnižší nezaměstnanost, takže pro nás je to absolutně nevýhodné. Vůbec nechápu, proč bychom to měli akceptovat," řekl Babiš. Dodal, že cílem obnovy by taky nemělo být posílání prostředků státům, které mají problémy dlouhodobě a koronavirus jejich situaci jen zhoršil.

Nemůžeme být solidární, jen když se nám to hodí

S premiérem souhlasí i předseda ODS Petr Fiala, systém podle něj zvýhodní státy, které měly ekonomické problémy už před krizí. Naopak místopředsedkyně Evropské komise pro hodnoty a transparentnost Věra Jourová (ANO) považuje rozdělení peněz za spravedlivé.

"Když pomůžeme Itálii a Španělsku, tak pomůžeme celé Evropě, protože my potřebujeme rozhýbat společný trh. A to je i zájem Čechů," řekla Českému rozhlasu. Europoslanec TOP09 Luděk Niedermayer doplnil, že by bylo "velké selhání, pokud by Česko přispělo k tomu, že dohoda nebude nalezena".

První místopředseda hnutí STAN Jan Farský zase upozornil, že Evropská unie je postavená na solidaritě a silnější pomáhají slabším. "A i díky tomu jsme v minulých letech do České republiky dostali od Evropské unie víc než 800 miliard korun. Teď chce poslat dalších 550 miliard, které nám mohou výrazně pomoci v překonání následků krize," připomněl a dodal:

"Nemůžeme být solidární jenom ve chvíli, kdy se nám to hodí a kdy se nám to vyplatí, prostě solidární máme být s těmi, kteří potřebují pomoc, dříve jsme ji potřebovali mi, teď ji potřebují jiní."