Pět nosorožců ze ZOO Dvůr Králové se už zabydluje ve Rwandě

Ještě před cestou si museli dlouho zvykat na přepravní bedny, uvedl ředitel zoo Přemysl Rabas:

"Měsíce před tím se musela ta zvířata trénovat, aby pro ně přepravní bedna neznamenala stres. Proto těmi bednami procházeli, byli v nich krmeni, aby s nimi byli sžití."

Tři nosorožci pocházejí ze zoologické zahrady ve Dvoře Králové a další dva z Dánska a Velké Británie. Nosorožci z ciziny se na letecký transport připravovali ve Dvoře Králové od loňska. Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni.

Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik set jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000. Zvířata zoologové vybírali ze všech zhruba 90 nosorožců dvourohých, kteří v Evropě ve 22 zoologických zahradách žijí. Kritérii byla genová vybavenost zvířat a jejich věk.

Nosorožci dostanou do rohů vysílačky

Na nové prostředí si podle Přemysla Rabase musí nejdříve zvykat.

"Nejdřív budou v karanténních bomách, v takových malých ohradách. V prvních dnech by měli být uspáni a do rohů by jim měly být uloženy vysílačky, aby bylo možné monitorovat jejich pohyb. A pak v průběhu několika týdnů se budou pouštět do větších ohrad."

Zhruba po roce by nosorožci mohli být vypuštěni do severní části parku na území o rozloze 3000 hektarů, které je poloostrovem vybíhajícím do jezera. Park trvale hlídají ozbrojení strážci. V jižní části parku Akagera nyní žije skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky, která byla do Rwandy přemístěna předloni.

Nororožci jsou darem rwandské vládě

Do Afriky nosorožce doprovázel pětičlenný tým. V letadle byly zhruba čtyři tuny krmení, aby aklimatizace zvířat v Africe byla co nejhladší, dodal ředitel dvorské zoo Přemysl Rabas.

"V prvních dvou týdnech tam necháme našeho zoologa a našeho ošetřovatele. Ti se budou o zvířata starat. Přibližně po 14 dnech by je měli vystřídat další dva naši ošetřovatelé. Víc jak měsíc tam budou mít ten svůj ošetřující personál."

Náklady na projekt činí asi 4,3 milionu korun. Nejdražší je letecký transport za 3,5 milionu korun a pořízení beden za 700.000 korun. Peníze poskytli dárci a na projekt šel také výtěžek z různých akcí dvorské zoo. Zvířata jsou darem rwandské vládě.