Partneři velvyslanců nabídnou na vánočním festivalu to nejlepší ze svých zemí

Každoročně sem za výrobky, tancem a hudbou přijdou tisíce návštěvníků. Čím více nakupují, tím více přispějí na charitativní projekty, uvedla manželka irského velvyslance Alice Sheehan. Přiblížila i historii vzniku Asociace partnerů diplomatického sboru.

"Organizace vznikla v roce 1997. Jedním z důvodů bylo, aby mohli partneři velvyslanců komunikovat mezi sebou a českou veřejností. Pro organizaci jsou nejdůležitější příspěvky na charitu. Proto pořádáme každoročně vánoční festival. Letos bude už 21. Budeme vybírat peníze pro české charitativní organizace."

Co vše si budou moci návštěvníci prohlédnout nebo koupit?

"Festival se otevírá 25. listopadu v deset ráno. My jako manželky a partneři jsme tam o hodinu dříve. Odehrává se slavnostní otevření a poslední přípravy. Co tam bude, je i pro nás trochu tajemstvím, protože každá země se snaží představit svoji zemi a produkty co nejlépe. Budou tam například oleje z Řecka, různé sýry, čokolády, čaje, tolik výrobků, že je ani není možné všechny vyjmenovat. Většina zemí přiváží produkty přímo z domova. Budou tu například i vietnamské perly. Snažíme se vybrat co nejvíce peněz, abychom mohli podpořit co nejvíc organizací."

Se kterými charitativními organizacemi například spolupracujete?

"Loni jsme věnovali peníze 25 charitativním organizacím. Mohla bych jmenovat například Šanci, Duhu, Slunce a další. Máme vždycky asi 40 až 50 žádostí o to, abychom přispěli na určitý charitativní účel. Například dáváme různé peníze na pomůcky, pokud jsou například lidé handicapovaní. Po festivalu teprve začne ten důležitý proces, komu přispějeme."

Kolik se festivalu zúčastní zemí a jakou očekáváte návštěvnost?

"Letos budeme mít na festivalu 44 zemí. Loni přišlo 5500 návštěvníků. Doufám, že letos přijde víc lidí, a budou vidět to nejlepší, co můžeme představit. Je nás trochu méně než v minulém roce, protože hodně velvyslanců se změnilo. Změní se tím pádem trošku i festival, protože tam budou jiní zástupci a jiné zboží. Lidé budou moci ochutnat nějaké speciality a doufáme, že budou hodně nakupovat."

Chodí na vánoční festival většinou Češi?

"Ano, většinou to bývají Češi, někteří chodí už několik let za sebou, vědí, že výhodně nakoupí vánoční dárky. Je to naše nejdůležitější akce v roce. Až do 15. ledna přijímáme žádosti o charitativní příspěvky, pak rozhodujeme, jak budeme prostředky rozdělovat, což je složitý proces. Rozdělujeme 100 procent vybraných peněz, vše je založeno na dobrovolnictví. Pak máme i akci pro sebe, kde se snažíme seznámit s kulturami jednotlivých zemí. Cestujeme po Čechách, snažíme se chodit na výstavy, abychom se seznámili co nejlépe s českým prostředím."