Pár piv a hurá na loď, poslanci povolili vodákům pití alkoholu

Řada vodáků přiznává, že si plavbu bez vychlazeného piva nedokáže představit. Podle současné úpravy jim ale i za jedno jediné pivo hrozí pokuta až do výše 100 000 korun. Novelu, která povoluje vodákům, aby mohli plout na některých řekách s alkoholem v krvi bez hrozby pokuty, předložili Piráti.

Jejich poslanec Lukáš Bartoň argumentoval především tím, že alkohol požívá 80 procent vodáků, a je proto zjevné, že represivní politika problém neřeší, ačkoli je možné ukládat pokuty. Piráti dokonce navrhovali úplné zrušení toleranční hranice. Ve Sněmovně nakonec prošla kompromisní varianta, která dovoluje vůdcům plavidel hladinu půl promile v krvi a u ostatních členů posádek hladinu alkoholu neřeší. Lukáš Bartoň z Pirátské strany výsledek přivítal.



"Jsme spíše toho názoru, býti co nejvíc benevolentní, ale uvítáme jakýkoliv kompromis, který tyto drakonické pokuty pro vodáky za nulovou toleranci uvolní."

Změna se však netýká vodáků na všech řekách. Tolerance alkoholu bude jen na takzvaných nesledovaných vodních cestách nebo účelových vodních cestách. Na významných vodních tocích bude i nadále platit nulová tolerance. Mezi ně patří dolní toky Labe, Vltavy od Českých Budějovic a Moravy.

Vojtěch: I půl promile může výrazně zhoršit reakce

S novelou ale nesouhlasí ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO. Podle něj i půl promile může u někoho výrazně zhoršit reakce a rozhodování.

"Víme z různých studií, že skutečně už kolem 0,2 až 0,5 promile se zhoršují kognitivní schopnosti člověka. Bylo například prokázáno, že u řidičů už 0,5 promile znamená sedmkrát vyšší riziko nehody. Takže já si myslím, že je to špatný signál," uvedl ministr.

Zákon teď míří do Senátu. Předpokládá se, že by v horní komoře mohl získat podporu. I když ministr zdravotnictví by dal přednost jinému výsledku.

"Uvidíme, jestli senátoři pojedou na této trochu populistické vlně, nebo nikoliv."