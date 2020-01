Památník Jana Palacha ve Všetatech protíná symbolická hrana zla

"Na protest proti všemu, co se tady děje. Proti nesvobodě slova a tisku. Říkejte to všem," popsal důvody svého činu zdravotní sestře v nemocnici, kam ho převezli s těžkými popáleninami, když se ho ptala na důvody jeho činu. Před 51 lety, právě ve chvíli, kdy se Jan Palach zapálil, projížděl Václavským náměstím plastický chirurg Jan Měšťák:

"Já jsem jel do Vinohradské nemocnice, kde jsem jako medik měl seminář plastické chirurgie. Před Muzeem tramvaj zastavila, nevěděli jsme proč, až jsme viděli mužského, který tam běžel a hořel. Za ním další dva, kteří ho nemohli chytit. Nakonec ho povalili na zem a hodili na něj kabát."

V dopise, který Jan Palach nechal na místě, naléhal, aby byly učiněny kroky na záchranu posledních zbytků demokracie. "Naše skupina se skládá z dobrovolníků, kteří jsou odhodláni se dát pro naši věc upálit. Já jsem měl tu čest vylosovat si jednotku...," napsal. V dopise žádal zrušení cenzury a zákaz rozšiřování okupačního tisku. Dodnes není zřejmé, jestli skupina vůbec existovala.

Památka živých pochodní - dvě mohyly propojené bronzovým křížem

Krátce po Janu Palachovu se 25. února upálil další student Jan Zajíc. Jejich památku připomíná od 16. ledna 2000 pod Národním muzeem pomník. Tvoří ho dvě nízké kruhové mohyly vystupující z dlažby chodníku, které jsou propojené bronzovým křížem.

Palachův hrob na Olšanských hřbitovech střežila Státní bezpečnost, která bránila lidem, aby k němu při výročí kladli květiny. Nakonec v roce 1974 komunisté nechali Palachovy zpopelněné ostatky přemístit do Všetat. I když se média dvacet o let o Palachovi nezmínila, stalo se 20. výročí jeho smrti nečekaně nejsilnějším protestem proti režimu.

Památník ve Všetatech - zvenku dům, uvnitř chrámová kaple

Dnes nese jméno Jana Palacha například náměstí před Filozofickou fakultou Univerzity Karlovy. Loni otevřelo Národní muzeum ve Všetatech Palachův památník. Jeho součástí je i rodný dům Jana Palacha (z původní stavby zůstaly jen obvodové zdi), i nová budova s multimediální expozicí.

Stavba je jakoby probodnutá hranolem. To má podle historika Petra Blažka symbolický význam. „Znázorňuje hranu zla, která je zabodnutá do domu." Zároveň je to vchod do památníku.

Přestože zvenčí domek vypadá, jako když v něm Palach bydlel, uvnitř připomíná spíš chrámovou kapli. Památník připomíná Palachovo dětství i dospívání, ale taky širší okolnosti jeho sebeupálení v lednu 1969 a hlavně historické souvislosti. V památníku je i známá Palachova posmrtná maska od Olbrama Zoubka a také státní vlajka, kterou bylo jeho tělo přikryté.