Padlí čeští vojáci se vrátili do vlasti

Každou první středu v měsíci, přesně v poledne, znějí po celém Česku sirény. Jde o zkoušku centrálního systému varování. 8. srpna však sirény zazněly na počest tří českých vojáků, kteří zahynuli minulou neděli při rutinní kontrole nedaleko vojenské základny Bagrám v Afghánistánu. V jejich bezprostřední blízkosti se odpálil sebevražedný útočník.

Tuto středu v poledne byly již ostatky vojáků na palubě vojenského speciálu, který je převážel do České republiky. Speciál nad územím republiky doprovodily vojenské stíhačky Gripen. Na plochu starého ruzyňského letiště dosedl ve čtvrt na pět odpoledne, pak následoval slavnostní ceremoniál:

„Pro armádu má návrat našich hrdinů nejvyšší důležitost. Vezeme je domů, do vlasti, k jejich rodinám, se všemi poctami, které jim náleží,“ uvedl první zástupce náčelníka Generálního štábu Armády ČR Jiří Baloun.

Ceremoniálu se zúčastnili příbuzní padlých vojáků, zástupci armády, ale také nejvyšší české politické špičky. Vedle prezidenta Miloše Zemana i premiér Andrej Babiš, předseda Poslanecké sněmovny Radek Vondráček i ministr obrany Lubomír Metnar, všichni z hnutí ANO. Úctu padlým vojákům vzdal i kardinál Dominik Duka. Podrobnosti ceremoniálu avizoval ředitel Odboru válečných veteránů Ministerstva obrany Eduard Stehlík.

„Zazní slova jediného muže, Jaroslava Knichala, hlavního kaplana Armády ČR. Mimořádného člověka, který má sám za sebou několik zahraničních operací a který byl u toho, když umírali vojáci. Já jsem naprosto přesvědčený, že je to správná volba. Zazní jeho slova, jeho modlitba a také hymna České republiky. Hymna země, které všichni sloužíme, jak nejlépe dovedeme.“

Rozezněly se i zvony pražských kostelů, jako tomu bylo při nedávném návratu ostatků kardinála Josefa Berana z Říma. Lidé se s vojáky mohli rozloučit v ulici Evropská, při průjezdu vojenské kolony z letiště do vojenské nemocnice ve Střešovicích. Všechny tři vojáky, Martina Marcina, Kamila Beneše a Patrika Štěpánka, povýšil ministr obrany Metnar do hodnosti štábního praporčíka. Jejich pohřeb proběhne se všemi vojenskými poctami.

Vojenský fond solidarity vyhlásil na pomoc jejich rodinám mimořádnou sbírku. Lidé do ní mohou přispívat až do konce srpna, říká předsedkyně výboru fondu generálka Lenka Šmerdová.

„Jsou dvě cesty, buď přímo, kdy mohou dárci své příspěvky směřovat na sbírkový účet Vojenského fondu solidarity, anebo pomocí dárcovské SMS, a to podle toho, jakou částku se rozhodnou dát. Je to třicet, šedesát nebo devadesát korun. A chtěla bych všem dárcům poděkovat, je to nesmírná podpora pro všechny vojáky, jak v zahraničí tak doma, protože cítí, že si naši spoluobčané jejich práce váží a jsou na ně hrdí. To jim moc pomáhá při plnění náročných úkolů.“

Vojenský fond solidarity založila armáda společně s charitou v roce 2014 po úmrtí pětice vojáků v Afghánistánu. Rodiny padlých vojáků mají také podle zákona nárok na odškodné. Nyní jim jsou k dispozici týmy vojenských kaplanů a psychologů.