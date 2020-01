Pacienti s cukrovou zkoušejí novinku. Hladinu cukru sleduje čip pod kůží

Nemocnice je i jednou z prvních na světě, která takovou léčbu nabízí. Senzor je určený pro pacienty s cukrovkou prvního typu, která se vyznačuje absolutním nedostatkem inzulínu v těle. Většinou začíná v dětství nebo dospívání. Těchto pacientů je v Česku asi 60 tisíc. Jak uvedl vedoucí Diabetologického centra Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jan Šoupal, systém výrazně zlepší nemocným život a možná ho i prodlouží.

"Tyhle nové systémy umožní snížit průměrnou glykémii. Když se sníží průměrná glykémii, klesá riziko závažných diabetických komplikací. Je spočítané, že klesne riziko komplikací v průměru o padesát procent. Závažné diabetické komplikace nejenže obtěžují toho pacienta, ale samozřejmě ho mohou také přivést k dřívější smrti."

Novinku zkouší dvacítka pacientů

Senzor vyjde na 60 tisíc korun ročně a diabetikům prvního tipu ho hradí zdravotní pojišťovna. Přístroj vydrží asi půl roku. Nyní čip nyní používá 20 pacientů.

V současné době trpí v Česku cukrovkou asi 850 tisíc lidí, dalších asi 200 tisíc o ní neví.

"Ten senzor vysílá informace do mobilního telefonu, to znamená, že pacient dostává každých 5 minut informaci o tom, jak se vyvíjí jeho glukóza v podkoží. Je tam malinké zpoždění mezi krví a podkožím. To znamená, jestliže senzor ukazuje hodnotu, která se blíží hypoglykemii, tak v krvi už může být," dodává lékař Jan Šoupal.

A jak to vypadá v reálu?

"On zabrní - dlouze 3x a když mám hypoglykemii, tak 9x po krátkých intervalech," přibližuje jeden z pacientů, pan Vladimír. Podkožní kapsle je asi centimetr dlouhá a tři milimetry široká. V místě senzoru se na kůži přilepí malá krabička a ta vysílá údaje do telefonu.

