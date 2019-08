Otevřená věznice v Jiřicích na Nymbursku má zatím minimální recidivu

V otevřené věznici musí vězni pracovat, vzdělávat se nebo se starat o zvířata. To vše by jim mělo usnadnit návrat na svobodu. Otevřená věznice má ostrahu se stupněm nízkého zabezpečení, říká její vedoucí Hana Prokopová:

"To znamená, že k nám do věznice se mohou dostat odsouzení pro méně závažné trestné činy. U nás vykonávají trest odsouzení převážně pro majetkovou trestnou činnost."

Prostředí ovlivňuje osobnost člověka

A jak taková otevřená věznice vypadá? Jsou to čtyři domky, v každém z nich čtyři samostatné pokoje, kde žijí většinou dva vězni. Je tu společný obyvák. Obyvatelé si sami perou, žehlí, mohou si z kapesného koupit potraviny a v kuchyňce si uvařit. Využívají zahradu, starají se o zvířata. A jednou měsíčně mají vycházky.

"Víme, že prostředí, ve kterém se pohybujeme, ovlivňuje osobnost člověka. Z toho důvodu odsouzení bydlí v ubikacích, které se co nejvíc přibližují civilnímu prostředí. Všichni chodí do práce mimo areál věznice, a v momentě, kdy se z práce vrací, tak buď plní různé aktivity a nebo se podílejí na práci v pěstitelské nebo chovatelské zóně. Když to řeknu laicky, tak odsouzení přijdou z práce, a musí pracovat dál. Je to takový trenažér života na svobodě."

Na hodnocení je ještě brzy, protože pilotní projekt běží teprve dva roky, ale zatím je úspěšný. Kapacita věznice v Jiřicích je 36 míst, zatím je tam 23 odsouzených, žádosti dalších se nyní posuzují. Pilotní projekt by chtěla Vězeňská služba rozšířit i na další místa, například na věznici v Rapoticích na Vysočině. Zatím však nemá dostatek financí. Náklady na provoz je podle ředitelky Hany Prokopové třeba vnímat v širším měřítku.

"Protože jsme nízký stupeň zabezpečení, kde nejsou uniformovaní kolegové, tak by měl být provoz méně finančně náročný. Musíme si uvědomit, že u nás chodí odsouzení do zaměstnání, to znamená, že splácí náklady výkonu trestu. Tím, že s nimi intenzivně pracujeme, tak je veliký předpoklad, že po výkonu trestu nastoupí do zaměstnání, a budou platit daně. Ten pohled na úsporu je široký."

Vězni budou vychovávat vodící psy

Čtyři vězni v Jiřicích se nyní nově starají o dvě štěňata, která budou sloužit jako vodicí psi. Vězni budou se psy v neustálém kontaktu, budou je učit základní návyky. Jde o první takový projekt v České republice, pravděpodobně i v celé Evropě, řekl generální ředitel Vězeňské služby Petr Dohnal. Cílem je rozšířit množství projektů, kterými jsou vězni prospěšní společnosti, ale také odsouzené připravit na propuštění na svobodu. Po devíti měsících bude Vězeňská služba celý projekt vyhodnocovat.

I tady v Jiřících se stalo, že se vězni během pobytu vrátili zpět do zařízení s ostrahou, a to ve třinácti případech, dodává ředitelka otevřené věznice Hana Prokopová.

"Většinou se jednalo o užití alkoholu. Jak jezdí do zaměstnání mimo areál věznice, tak je to pro ně jednodušší. Může se stát, že se do otevřené věznice dostane člověk, který v minulosti měl problémy s alkoholem a ne vždy dokáže odolat tomu lákadlu civilního života."

Ze špatného domu mohou lidé odejít, ve špatné věznici zůstanou

Věznici v Jiřících navrhla česká architektka Andrea Seelichová, která se na věznice specializuje. Žila v USA, Švýcarsku a hlavně ve Vídni. Před třemi lety se natrvalo vrátila do Prahy. Podílela se na projektech v západní Evropě a viděla zhruba 130 věznic.

Pro rakouské ministerstvo spravedlnosti vytvořila několik standardů, mimo jiné výpočet minimální velikosti cel. Vyšlo jí 12 metrů čtverečních na osobu. To dnes platí jako doporučení pro celou Evropu. "U nás jsou stále jen 4 m2," řekla v rozhovoru pro přílohu deníku Právo. Jak dodala, když se postaví špatný dům, mohou lidé odejít, ale ve špatné věznici zůstanou. Jí navržená věznice v Jiřicích, i když musela udělat drobné změny, byla mezinárodními experty označena za nejlepší ve východní Evropě.