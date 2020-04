Otevřená sportoviště i obchody, vláda mírní opatření, cílené promoření nechystá

Debatu o takzvaném řízeném promoření novým typem koronaviru rozvířil epidemiolog a náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Podle něj je nutné promořit populaci, aby vůči koronaviru získala imunitu. Uvedl, že pokud se podaří ochránit rizikové skupiny lidí, měla by velká část zdravé populace nemoc Covid-19 prodělat nebo se s ní setkat.

Nakazit by se tedy měli jen ti, u kterých je předpoklad, že nemoc bude mít jen mírný průběh. Tedy mladí a zdraví. Postupný nárůst počtu lidí, kteří nemocí projdou a získají vůči ní odolnost, totiž zvyšuje kolektivní imunitu. Epidemiolog nutnost promoření zdůvodňuje tím, že v Česku nelze držet tvrdá restriktivní opatření další dva nebo tři měsíce.

S názorem Romana Prymuly Premiér ale nesouhasí premiér Andrej Babiš (ANO). Českému rozlasu řekl, že taková myšlenka je "velice riskantní" a neumí si to představit.

"Nejsem epidemiolog, určitě to musí posoudit Ústřední epidemiologická komise. Já si to neumím představit, my jdeme cestou eliminace a boje proti nákaze," uvedl. Zdůraznil, že vláda má strategii chytré karantény a té se chce držet. Jde o projekt, který využívá údaje z mobilního telefonu či platební karty, podle kterých vytvoří mapu pohybu nakaženého a potenciálních kontaktů.

Šéf krizového štábu a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) k Prymulově myšlence řekl, že by šlo o zásadní změnu ve strategii vlády při boji s koronavirem a měla by jí předcházet odborná diskuse.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) připomněl, že současná hladina promoření populace se obtížně odhaduje. Podle něj může být deset, ale i 30 nebo 40 procent. Doplnil, že pokud se bude situace vyvíjet tak, jako doposud a budou se tedy uvolňovat vládní opatření, nemoc postupně populací projde. Důležité podle něj je, aby to bylo řízené, aby nedocházelo k nekontrolovanému promoření.

Běh či jízda na kole bez roušky

Na cíleném promořování populace novým typem koronaviru se neshodnou ani odborníci. Někteří odpůrci to dokonce označili za hazard s lidskými životy. Podle některých z nich přijde s otevřením obchodů promoření populace přirozeně.

Část obchodů a venkovních sportovišť se otevřela už v úterý. Ve čtvrtek můžou otevřít obchody s jízdními koly i jejich opravny, hobby markety nebo stavebniny. Provozovny však musí dodržovat přísnější požadavky na hygienu.

"Musí zabezpečit všechny tyto prodejny to, aby u vchodu byly dezinfekční prostředky, současně pro všechny bude, nejenom pro potraviny, povinnost rukavic," vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO).

Hlídat budou muset i to, aby lidé byli ve dvoumetrových rozestupech. Příští týden by mohly přibýt další obchody, "Třeba farmářské trhy a další takové záležitosti. To, co bude na konec, jsou hromadné akce, kde se vyskytují velké skupiny lidí," doplnil náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula. Žáci by se do škol mohli vrátit v polovině května.

Plán toho, v jakém pořadí by se opatření měla uvolňovat, chce resort vládě představit po Velikonocích.