Otázky minulosti i budoucí spolupráce bude řešit česko-ukrajinské fórum

"Pro mě je to první cesta ministra zahraničí po pěti letech. Cílem je především podpořit Ukrajinu v nastolených reformách především v oblasti budování právního státu, upevňování demokracie a také v sociálně-ekonomické oblasti,"

řekl krátce po příletu na Ukrajinu ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Před novináři se zmínil "o ruské agresi" a jeho ukrajinský protějšek Pavlo Klimkin ocenil "naprosto jasný" oficiální český postoj spočívající v podpoře sankcí Evropské unie proti Rusku a v odsuzování ruské anexe Krymu. Bez řešení ekonomických a sociální problémů nelze postoupit v urovnání konfliktu, uvedl Petříček.

Dodal, že Česko je připravené pokračovat v humanitární pomoci, na kterou od roku 2014 vynaložilo osm milionů eur. Česká republika pravidelně financuje také letní tábory v Karpatech pro děti zasažené válkou a zapojila se do opravy některých škol. Loni ČR podpořila také projekt v oblasti odminování. A díky programu MEDEVAC probíhá pomoc přifrontovým nemocnicím.

Ukrajina je 20. nejvýznamnějším partnerem Česka

Česká rozvojová agentura realizovala na Ukrajině od roku 2014 projekty v celkovém objemu 43 milionů Kč. Během jednání ministr Petříček uvedl, že v České republice žije víc než 100 tisíc občanů Ukrajiny a 3 tisíce studují na českých vysokých školách. Vláda zavedla několik speciálních programů, které mají ulehčit získání pracovního víza v ČR.

"Ukrajina je 20. nejvýznamnější partner ČR. Je tam spousta příležitostí pro české podnikatele. Zároveň chceme hovořit i o některých otázkách minulosti, protože je to stále živé téma, a myslím, že bychom měli najít cestu, jak se s tím vypořádat."

Petříček už dříve uvedl, že chce mluvit o ukrajinském zákoně, který rozšiřuje řady válečných veteránů, jimž přísluší sociální výhody, o takzvané banderovce. Jde o někdejší příslušníky Ukrajinské povstalecké armády (UPA), ozbrojené složky Organizace ukrajinských nacionalistů Stepana Bandery. Banderovci za druhé světové války na některých místech Ukrajiny spolupracovali s Němci, jinde s nimi bojovali. Někteří členové se podíleli na vyvražďování Židů, Poláků a volyňských Čechů.

Cesta do Mariupolu je podle Petříčka jasnou podporou

Na závěr návštěvy Tomáš Petříček navštívil východ Ukrajiny, včetně přístavu Mariupol, který leží jen několik kilometrů východně od frontové linie mezi ukrajinskou armádou a proruskými separatisty. Zasáhlo ho omezení lodního provozu ze strany Ruska v klíčovém Kerčském průlivu. Loni se tu stal incident, při kterém Rusové střelbou zranili ukrajinské námořníky, zajali je a zmocnili se tří lodí ukrajinského vojenského námořnictva.

"My jsme společně s našimi evropskými partnery opakovaně vyzývali k propuštění těchto držených námořníků. Já se společně se svým dánským protějškem budu účastnit té cesty do Mariupolu a myslím, že to bude součástí našeho společného prohlášení," řekl před cestou do Mariupolu Tomáš Petříček.

Jak napsal český ministr na twitteru, cesta dokládá jasnou podporu České republiky ukrajinskému lidu v jeho boji za nezávislost, suverenitu a uzemní celistvost. "Každý den dochází k porušování příměří a ostřelování pozic. Ozbrojenci s podporu Ruska nadále blokují přístup na své území pozorovatelům Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě," dodal na twitteru ministr Petříček.