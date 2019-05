Ostravské dny v New Yorku

New York - Ostrava: vlivy a iniciativy

Newyorský koncert, promítání i následná diskuse jsou společným projektem S.E.M. Ensemble a Českého centra New York. České centrum v New Yorku přivítá Petra Kotíka 28.května v 18 hodin v kině České národní budovy filmovou projekcí a také diskusí na téma Institutu, který festivalu předchází. Pod názvem Institut nové a experimentální hudby se skrývají jakési skladatelské kurzy, které mladým tvůrcům umožňují pracovat po tři týdny se světově proslulými osobnostmi soudobé hudby a být také u nastudování svých skladeb. Od roku 1999 se v Ostravě vystřídalo 196 hudebníků z celého světa, z nichž někteří se stali úspěšnými a známými skladateli. Díla, která nebyla dosud v České republice uvedena nebo mají i světovou premiéru, nastudují na místě orchestry, které také Petr Kotík založil. Je to Ostravská banda nebo Ostrava New Orchestra, ale také sbor Canticum Ostrava a řada dalších hudebních seskupení, sólistů a dirigentů. Festivalové orchestry se opět usídlí v komplexu Trojhalí Karolina a Staré koupelny v Dolní oblasti Vítkovic.

O koncerty je obrovský zájem - nyní v New Yorku - v Ostravě 22.-31.srpna

Oslavy výročí 20 let Ostravských dnů budou 28.května pokračovat ve Velkém sále České národní budovy ve 20 hodin koncertem S.E.M. Ensemble a hosty, kteří představí hudbu skladatelů Browna, Luciera, Heflina, Wolffa, Vítkové a Kotíka. Slavnostní koncert The Orchestra of the S.E.M. Ensemble bude dirigovat Petr Kotík. Hlavně jeho zásluhou se v Ostravě uskutečňuje už tolik let třítýdenní projekt s přednáškami, prezentacemi, workshopy, diskusemi i následná festivalová série ojedinělých koncertů. Podle Petra Kotíka by se ale jeho myšlenka nemohla realizovat bez amerických grantů, ale také bez podpory ostravských institucí a osobností veřejného života. Podle zkušeností českého dirigenta v amerických městech nenajdete hned několik kvalitně vybavených sálů, které by bylo možné několik týdnů využívat pro nekomerční kulturní akci jako se to povedlo v Ostravě. Koncepce hudebního setkávání je ovlivněna New Yorkem v kombinaci s evropskými možnostmi, které jsou v Americe nemyslitelné. Soudobá klasická hudba je doma v New Yorku, ale v Ostravě našla pravé domácí zázemí.