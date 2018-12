Opozice požaduje vyšetřovací komisi, která by hodnotila cizí vliv na Česko

Rusko podle Bezpečnostní informační služby využívá k prosazování svých zájmů v České republice - hlavně v ekonomice a bezpečnosti - hybridní strategii. Tedy dezinformace, počítačové útoky i agenty mezi diplomaty, kdy těží z velké diplomatické mise v Praze. Zpráva BIS upozorňuje i na „lehkovážnost českých politiků a státních zaměstnanců", kteří s těmito osobami udržují kontakt.

Zpravodajská služba varuje také před skrytým vstupem ruského kapitálu do českých soukromých firem. Podle mluvčího BIS Ladislava Štichy by Česko mělo lépe zkoumat konečné vlastníky firem hlásících se do státních tendrů:

„Často za nimi stojí bývalí příslušníci ruských zpravodajských služeb, kteří se schovávají za nastrčené české občany či v zahraničí ukryté společnosti. Takové firmy získávají i státní zakázky včetně silových resortů. V tomto prostředí se totiž objevují i lidé spojení s korupčními kauzami a právě oni se můžou stát snadno vydíratelnými."

Skrytý ruský kapitál v českých firmách podle BIS zapadá do dlouhodobé hybridní strategie ruských zpravodajských služeb. Jejich příslušníci se podle výroční zprávy na našem území loni oproti minulosti soustředili více na aktivní pronikání do českého prostředí.

Sílí i čínská hrozba

Z výroční zprávy BIS vyplývá, že v Česku loni také výrazně vzrostla intenzita činnosti čínských zpravodajců působících pod diplomatickým krytím. K nátlakovému prosazování čínských zájmů se podle rozvědky ale uchylovali i kariérní diplomaté. Čína usiluje především o narušení jednotné politiky EU a soustředí se také na české silové resorty a vědecko-technickou špionáž.

"Čínských špionů sice nebylo více než v předchozích letech, ale přesto intenzita jejich činnosti výrazně vzrostla. Vedle klasických zpravodajských důstojníků zde aktivně prosazují čínské zájmy také diplomaté a byznysmeni. BIS v roce 2017 upozorňovala, že riziko vystavení českých občanů čínskému špionážnímu zájmu je extrémně vysoké," říká mluvčí BIS Ladislav Šticha.

Silný stát se nemusí obávat, reaguje Hrad

Spolupráci s Čínou podporuje prezident Miloš Zeman. V dubnu se chystá na už pátou návštěvu této země, kde se zúčastní summitu o nové Hedvábné stezce. Právě o Iniciativě Hedvábné stezky píše ve zprávě Vojenské zpravodajství. Uvádí, že se kvůli její globální ambici a kvůli pravděpodobnosti jednostranné čínské expanze stane zdrojem rostoucích obav představitelů Evropské unie.

Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček okomentoval závěry BIS ohledně vlivu Číny slovy, že sebevědomý a silný demokratický stát nemusí podléhat obavám. Odmítl taky, že by cesty prezidenta Miloše Zemana do Ruska a Číny ohrožovaly bezpečnost Česka.

"Pokud bychom přijali takovou logiku, tak ohrožuje bezpečnost své země britská premiérka, francouzský prezident nebo německá spolková kancléřka, která Čínu mnohokrát navštívila. To jsou země, které ekonomicky s Čínou spolupracují, a je také zájmem ČR s tak velkou ekonomikou, jako je Čína, spolupracovat," uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) oznámil, že vláda se zprávě BIS bude věnovat v lednu na speciálním zasedání. Ministři by podle něj měli sdělit, jaká dělají protiopatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost a ekonomické zájmy státu. Informacemi od tajných služeb se podle Babiše zabývá i Bezpečnostní rada státu.