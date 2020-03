Omezení letů, světový pohár v biatlonu bez diváků. Bezpečnostní rada státu přijala opatření kvůli koronaviru

Spoje mezi Českem a Jižní Koreou i severní Itálií přestanou létat od čtvrka. Po jednání vlády to uvedl ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Zrušena budou letadla z pěti severoitalských letišť, jde zhruba o 50 leteckých spojů týdně. Poslední let z korejského Soulu odletí ve středu.

Ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) uvedl, že lze využít výjimku pro evropské dopravce na pozastavení letů v případě "nepředvídatelných okolností" na dva týdny.

České aerolinie na základě doporučení Bezpečnostní rady státu už zastavily letecká spojení do italského Milána a Boloni. "Přerušení bude trvat do 6. dubna. Další úpravy budou záležet na situaci na doporučení Bezpečnostní rady státu. ČSA už minulý týden pozastavily přímé letecké spojení mezi Prahou a Soulem," řekla

Českému rozhlasu mluvčí ČSA Vladimíra Dufková. Kvůli koronaviru ruší autobusové spoje z Prahy do Říma a do Milána také dopravce RegioJet. Autobusy tam nebudou jezdit od konce týdne až do odvolání.

Málo respirátorů

Bezpečnostní rada státu také doporučila omezení návštěv léčeben dlouhodobě nemocných, domovů seniorů či ústavů sociálních služeb. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) v zařízeních pobývají zranitelné skupiny osob. Ministr zdravotnictví také zopakoval, že k plošným karanténám není důvod.

Náměstek ministra Roman Prymula doplnil, že v Česku zatím není přenos takzvaně komunitní. "To znamená, že se neobjevují případy, které spolu přímo souvisejí, což se ale samozřejmě může změnit velmi rychle, pokud by došlo k další lavinovité nákaze těchto indexových případů. V tuto chvíli ale nakažené považujeme za izolované jedince. A tady skutečně platí izolační opatření, která jsou po zjištění pozitivity. Nakažení jsou v karanténě a hledají se přímé kontakty těchto jedinců, které se taky musí izolovat. Pokud se to podaří tak dobře jako například v Singapuru, tak by se ta epidemie nemusela rozjet v takové míře jako v severní Itálii," řekl Českému rozhlasu.

Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání Bezpečnostní rady státu také řekl, že Správa státních hmotných rezerv má za úkol nakoupit 200 tisíc respirátorů a dezinfekčních prostředků. Řada praktických lékařů totiž nemá jejich dostatečnou zásobu. Upozornil na to ředitel Sdružení praktických lékařů Petr Šonka.

Bez respirátorů lékařům hrozí, že se od svých pacientů nakazí a bez roušek by se mohli stát přenašeči. Podle Šonky praktici mají v ordinacích buď jen několik kusů, nebo nemají ochranné pomůcky vůbec žádné.

"Dostali jsme slib, že by nám tento týden ze Správy státních hmotných rezerv měli distribuovat to množství, které tam mají. Což je asi 10 tisíc kusů respirátorů. Není to mnoho, vychází to na necelé dva kusy na jednoho praktického lékaře. Ale je to aspoň něco," říká Šonka.

Biatlon bez diváků

Bezpečnostní rada státu rozhodla také o tom, že Světový pohár v biatlonu v Novém Městě na Moravě se bude tento týden konat, ale bez přítomnosti diváků. Závody budou od čtvrtka do neděle a organizátoři očekávali každý den návštěvu 30 tisíc diváků.

V předprodeji už prodali vstupenky za více než 20 milionů korun. Český svaz biatlonu teď jedná s premiérem Andrejem Babišem a ministrem vnitra Janem Hamáčkem (ČSSD) o finanční kompenzaci.

MZV doporučuje necestovat na sever Itálie

Ministerstvo zahraničí doporučuje Čechům, aby necestovali do italských regionů Lombardie a Benátsko, dokud se nevyřeší tamní rozšíření koronaviru. Šéf diplomacie Tomáš Petříček (ČSSD) novinářům řekl, že vyhnout by se měli i regionu Emilia-Romagna.

Lidé, kteří se z míst postižených nákazou vracejí, by měli nejméně 14 dnů sledovat svůj zdravotní stav, v případě potíží telefonicky kontaktovat lékaře, uvedla diplomacie v aktualizovaném upozornění.

V souvislosti s výskytem koronaviru v dalších zemích světa MZV upozorňuje na možné rušení letů či na omezení vstupu pro ty turisty, kteří přestupovali v oblasti, kde se nákaza rozšířila.