Odůvodnění návrhu uznat ruské okupanty z roku 68 za veterány je pro Česko nepřijatelné

V odůvodnění návrhu tří komunistických poslanců ruské Dumy, který by sovětským účastníkům srpnové invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa přiznal titul válečných veteránů, se podle českého ministerstva zahraničí píše, že potlačili v Československu státní převrat. Návrh předložili tři komunističtí poslanci už v roce 2016. Tehdy ale neprošel. Drtivá většina poslanců největší frakce - Jednotného Ruska se totiž do hlasování nezapojila. Ruští komunisté teď proto chtějí návrh předložit znovu.

Čeští senátoři ve středu tuto snahu odsoudili. Okupace někdejšího Československa armádami pěti zemí bývalé Varšavské smlouvy byla porušením mezinárodního práva, zdůraznil Senát. Přijetí ruského zákona by bylo podle něj vážným porušením česko-ruské smlouvy z roku 1993. V usnesení horní komora vyzvala nejvyšší české ústavní činitele ke společnému nesouhlasnému prohlášení.

Ve čtvrtek se tématem zabývali i poslanci zahraničního výboru Sněmovny. Ocenili ministerstvo zahraničí za rychlou a důraznou reakci proti ruskému návrhu. Náměstek ministerstva zahraničí Martin Povejšil v diskuzi s poslanci připomněl, že iniciativa označit účastníky okupace za válečné veterány v Rusku není nová. Zdůraznil, že z pohledu ministerstva zahraničí není problém, aby Rusko poskytovalo bývalým účastníkům okupace sociální výhody a benefity.

"Problematické je pro nás odůvodnění toho kroku, že ta operace byla kvůli zabránění kontrarevoluci a tím pádem by měla získat legitimizující statut."

Poslanci se shodli, že je důležité, aby se Česko proti podobným snahám vždy důrazně ohradilo - stejně jako to tentokrát učinil zahraniční rezort. Jeho šéf Tomáš Petříček z ČSSD zdůraznil, že okupace byla v příkrém rozporu s mezinárodním právem.

Lavrov: Rusko nemění postoj k okupaci Československa

Vojska států Varšavské smlouvy v čele se sovětskou armádou obsadila v srpnu 1968 Československo, aby potlačila pokus liberálního křídla komunistické strany o reformu systému. Okupace si vyžádala životy desítek lidí.

Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov označil návrh na uznání účastníků této okupace za válečné veterány za individuální iniciativu jednoho poslance. Podle slovenské diplomacie Lavrov před týdnem řekl, že Rusko postoj k vojenské okupaci někdejšího Československa z roku 1968 nemění.

Smlouva mezi Českou republikou a Ruskou federací o přátelských vztazích a spolupráci byla podepsána prezidenty obou zemí v srpnu roku 1993. Preambule tohoto dokumentu odkazuje na společnou touhu definitivně skoncovat s totalitní minulostí spojenou s nepřípustným použitím síly proti Československu v roce 1968 a s dalším neospravedlnitelným setrváváním sovětských vojsk na československém území, jehož materiální důsledky jsou řešeny příslušnou dohodou z 1. dubna roku 1992.