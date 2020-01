ODS na kongresu slibovala zdvojnásobení investic do infrastruktury

Setkání stovek občanských demokratů se neslo v duchu kritiky vlády a příprav na podzimní krajské a senátní volby a sněmovní volby o rok později. ODS v nich má podle Petra Fialy ambici zvítězit a stát se vládní stranou. Premiéra Andreje Babiše (ANO) s jeho investičním plánem přirovnal k baronu Prášilovi. Pokud by se ODS ujala vlády, slibuje zdvojnásobení investic do dopravní infrastruktury tak, aby dosáhly tří procent HDP.

"Nemůžete slíbit každému všechno, ale můžete slíbit všem to podstatné. A skutečný Investiční plán podle nás musí mít priority a harmonogram. Víme, že potřebujeme investovat do dopravy, do vzdělání, inovací a naší bezpečnosti."

Volba Fialova zástupce se nečekaně zdramatizovala

Neočekávaně dramatický průběh měla volba Fialova statutárního zástupce. V prvním kole neuspěla dosavadní první místopředsedkyně Alexandra Udženija. O post se ucházel i starosta pražských Řeporyjí Pavel Novotný, o kterém se psalo v souvislosti s návrhem zbudovat pomník Vlasovcům. Podle jeho slov by se měli členové ODS snažit stranu zviditelnit.

"Jak je možné, že se o Novotném a jeho modrých Řeporyjích, naprosto bezvýznamných stejně jako Novotný, píše pořád. Jak je možné, že toho magora cituje v prosinci kvůli jedné z jeho lokálních iniciativ 150 médií v 50 zemích světa a o vás nepsala půl roku ani regionální příloha Práva," uvedl Pavel Novotný.

Nakonec ve volbě prvního místopředsedy zvítězil šéf poslanců ODS Zbyněk Stanjura:

"Abychom mohli sestavovat vládu, musíme vyhrát volby. Musíme tomu nejdřív věřit my sami. Až my tomu uvěříme, tak tomu uvěří naši voliči. Já tomu věřím a udělám všechno pro to, aby to byla pravda."

Komentátoři deníků ve vítězství ODS nevěří

Vítězství ODS v příštích sněmovních volbách je podle komentářů deníků zatím jen slibem stranických lídrů. Slovům, že občanští demokraté budou po volbách rozdávat karty, zatím neodpovídají volební prognózy. Podle tisku jim nevěří ani řada politiků ODS.

Komentář deníku Právo upozorňuje, že Fiala neslíbil přímo vítězství ve volbách, ale že ODS po nich bude rozdávat karty. "To může znamenat sestavení vlády navzdory očekávanému vítězství ANO stejně jako licitování s Andrejem Babišem, při němž by občanští demokraté nedali svoji kůži lacino," uvádí autor komentáře.