Odešla skutečná legenda, vzpomínají na Evu Pilarovou její přátelé

Pilarovou oslovil už v prvním ročníku rozhlasový dirigent Erik Knirsch, který chtěl, aby s ním nazpívala dvě písně. Na tehdejší dobu vzpomínala Eva Pilarová v rozhovoru pro Český rozhlas před deseti lety.

"Já jsem říkala, ale nám to ve škole zakázali. V prvním ročníku vůbec neexistuje něco brát. Tak jsme přemýšleli, jaké jméno, tak vymyslel Dana Rodanová, to bylo podle nějaké jeho lásky. Udělali jsme jednu či dvě nahrávky, ale bylo to stejně naprosto zbytečné, protože si mě zavolal pan proděkan Vysloužil a říkal: tak jsem takhle v neděli myl nádobí po obědě a slyším z radia hlásek a říkali, že tam zpívá nějaká Dana Rodanová. Nejsem tak hloupý, abych vás nepoznal."

Nevěděla, co to je zazpívat falešný tón

Za velkou profesionálku označil Pilarovou i Karel Vágner, kapelník její bývalé doprovodné skupiny. "Eva byla zpěvačka s obrovským rozsahem a pokud byla v pořádku, tak vůbec nevěděla, co je to zazpívat falešný tón, zpívala naprosto čistě a měla obrovský rozsah a jako kapela jsme s ní měli výtečný vztah," řekl Vágner.

Hudební publicista Jaroslav Špulák konstatoval, že Pilarová rozhodně patřila k těm zpěvačkám, které byly svým výrazem nezaměnitelné. Navíc měla kolem sebe autory, kteří ji byli schopní napsat silné skladby, takže řada z nich se dostala do "slabikáře české populární hudby". Pro Pilarovou psali hitmakeři Karel Svoboda a Bohuslav Ondráček. S jeho Rekviem vyhrála zlatou Bratislavskou lyru, ale v roce 1968 jí píseň zakázali zpívat.

Jak dodal publicista Špulák, naposled ji viděl loni v říjnu na koncertu v karlínském Foru na oslavě šedesátých narozenin Aleše Brichty. "Byli narozeni přesně dvacet let od sebe. Na pódiu o tom vtipkovali. A při příchodu Pilarové se ozval největší aplaus večera."

Proslula duety s Matuškou i Gottem

Eva Pilarová proslula mimo jiné svými duety s Valdemarem Matuškou a Karlem Gottem. Mezi její nejznámější hity patří písně jako Rekviem, Oliver Twist nebo Noc a den. Se zpěvačkou spolupracoval i moderátor Českého rozhlasu Aleš Cibulka.

"To byla neskutečně slušná a opravdová dáma. Bohužel nám odešla po dlouhých letech jedna z našich nejlepších kamarádek. My jsme ji brali jako úžasnou umělkyni, vystupovali jsme s ní. Ale pro nás to byla opravdu dobrá kamarádka."

Zákaz koncertování na Západě přinesla zpěvačce emigrace prvního manžela, hudebníka Milana Pilara, který ji nechal v Praze i se synem Milanem. Také druhé manželství se zpěvákem Jaromírem Mayerem nevyšlo. Toho pravého našla v tanečníkovi Janu Kolomazníkovi. I díky jeho podpoře dokázala koncem 80. let překonat rakovinu, přestože jí lékaři dávali pouhý rok a půl života.

Hrála i ve filmu Zločin v šantánu

A přízeň jí posluchači zachovali i v novém tisíciletí. V roce 2006 s úspěchem vystoupila na rockovém festivalu v Trutnově, kde jí aplaudovalo obecenstvo ve věku jejích vnuků.

"Písničkou v podstatě žiju od rána do večera. Patřím mezi ty šťastné lidi, jejichž povolání se stalo jejich koníčkem. A myslím si, že když je povolání koníčkem a člověk to dělá s láskou, tak nějaký výsledek se musí nutně dostavit," uvedla v jednom z rozhovorů pro Český rozhlas.

Eva Pilarová napsala také několik kuchařek i dalších knih. Na pódiích se pohybovala téměř 60 let. Její zpěv obdivoval například spisovatel Josef Škvorecký který pro ni napsal roli ve filmu Zločin v šantánu. V roce 2009 převzala od prezidenta Václava Klause Medaili Za zásluhy.

Vzhledem k vyhlášení nouzového stavu nebude možné uskutečnit poslední rozloučení. Jakmile to situace dovolí, nechá její manžel uspořádat zádušní mši.

Eva Pilarová se v poslední době se potýkala s vážnými zdravotními problémy. V roce 2018 si při pádu zlomila rameno a stehenní kost. Nejzávažnější bylo selhání ledvin, jemuž nakonec podlehla. Zemřela dříve, než její maminka, které je 104 let.