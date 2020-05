Odešel nejslavnější český náčelník indiánů, spisovatel a cestovatel Miloslav Stingl

Miloslav Stingl se narodil 19. prosince 1930 v Bílině. Od mládí projevoval velký zájem o literaturu, geografii a mimoevropské národy. Vystudoval mezinárodní právo a národopis na Karlově univerzitě a později pracoval v Československé akademii věd, kde se zaměřoval právě na mimoevropské kultury.

"Cestování mě vždycky zajímalo. Narodil jsem se v době, kdy se u nás velmi četla díla Karla Maye. Už jako čtyřletý jsem se naučil číst a prakticky od tohoto okamžiku jsem hltal knížky o Winnetuovi," vyznal se v jednom z rozhovorů.

Na cestách po světě strávil Miloslav Stingl téměř 20 let. Mezi jeho oblíbené destinace patřily Oceánie a Latinská Amerika. Ve svých knihách a televizních dokumentech se zaměřoval na domorodé kultury a indiánskou tematiku. Nejvíce se věnoval Mayům, Polynésanům a také australským Aboriginům.

Loni v Českém rozhlase zavzpomínal na to, jak se stal čestným náčelníkem indiánského kmene Kikapú. "U toho kmene jsem pobýval dlouho, pak jim zemřel náčelník, tak si na mě vzpomněli. Napsali na naší ambasádu, to bylo ještě za komunismu, a soudruzi nevěděli, co s tím udělat."

Když nemohl na slavnostní uvedení do kmene jet přímo do Spojených států, jeho zástupci přijeli do Česka. Obřad pak byl v Památníku národního písemnictví v Praze, kde je uložená nejstarší kniha v češtině o indiánech. Takhle na to Stingl vzpomínal ve vysílání Českého rozhlasu.

"Ta korunovace měla čtyři etapy, hlavní byla, že jsem dostal indiánské jméno Okima (ten, který vede). Dostal jsem i velice krásnou náčelnickou čelenku a s tou někdy jezdívám i po republice, když je nějaká zvláštní akce."

Nade všemi národy je lidství

Na Miloslava Stingla zavzpomínala i na sociálních sítích řada jeho přátel i obdivovatelů. Například spisovatel a Stinglův dlouhodobý přítel Adam Chroust, který připravil biografii Miloslava Stingla, ocenil hlavně jeho postoj k životu.

"Za životní motto si zvolil havajské přísloví, že nade všemi národy je lidství. A on se tak opravdu celý život choval. Prostřednictvím svých knih chtěl přibližovat svět všem lidem, tehdy ve východním bloku, kteří nemohli cestovat. Chtěl lidi učit o cizích národech,"

Český cestovatel, dobrodruh Rudolf Švaříček zase připomněl, že odešel velký cestovatelský guru, od kterého jsme se měli ještě hodně učit. "Prožili jsme spolu hodně, více plánovaného už bohužel nestihneme. I při poslední návštěvě v nemocnici držel svůj neuvěřitelný humor. Vždy pozitivní, v každé situaci vtipné glosy. I za hospitalizace...," napsal na Twitteru.

Na sociálních sítích zavzpomínal na Miloslava Stingla také Jaroslav Kratochvíl, dokumentarista a autor snímku M. Stingl: Indiáni ve městě, Indiáni ve mně jste. "Zemřel cestovatel M. Stingl o kterém jsme měli čest natáčet dokument a jenž miloval pohlednice,tak jsem mu vždycky jednu poslal. Poslední věta, kterou mi řekl byla,že jsem první člověk od kterého dostal pohlednici z Ázerbájdžánu. Věřím, že se jednou zase potkáme v nebeské prérii."

Čeští skauti připomněli, že Miloslav Stingl byl také jejich členem. "Zemřel čestný náčelník kmene Kikapú, indiánským jménem Okima, skautským jménem Mauglí. Čest Tvé památce, bratře Mauglí!"