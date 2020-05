Odběr vody je omezen na padesátce míst Česka. Sucho je nejhorší za 500 let

Srážkový deficit a zvyšující se teplota - situace, kterou předchozí generace nezažily. Jak uvedl ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO), zemědělské sucho je prakticky v celém Česku. Sucho postihlo i 80 procent zdrojů podzemní vody. V některých krajích chybí kumulativně za 6 let více než roční úhrn srážek.

V Česku je nyní omezen odběr vody na 49 místech. Loni touto dobou nebylo žádné, předloni byly dvě. Vody v tocích je mezi šesti a 30 procenty dlouhodobých dubnových průměrů, přehrady jsou ale naplněné, samotné pitné vody by tak mělo být dost, řekl ministr zemědělství Miroslav Toman (za ČSSD).

Obce využívají zapůjčené cisterny

Na situaci, že by přestaly stačit nynější zdroje pitné vody, se už některé obce v Česku připravují. V některých obcích je takový nedostatek vody, že musely být přistaveny cisterny na vodu, které jim půjčuje Správa státních hmotných rezerv, uvedl její předseda Pavel Švagr.

"V Ústeckém kraji jsou zapůjčené v Jiříkově a v Mikulášovicích. To jsou přívěsy. V Pardubickém kraji je to obec Jedousov a v pondělí vezeme cisternu do Jesenice ve Středočeském kraji. Problém sucha začíná dříve, než v minulých letech. Logicky jsou to obce závislé především na vrtech nebo podzemních vodách."

Právě v části obce Jesenice na Rakovnicku, kde je další cisterna, vyschly studny. Naposledy tu bylo sucho před třemi lety.

"Na Berounsku se s tím potýkáme dlouhodobě, nicméně letos to vygradovalo tak daleko, že nám vyschly jak obecní studny, tak i studny soukromé," uvedl starosta Jesenice z ODS Jan Polák.

Mikulášovice si chtějí koupit cisterny vlastní

Dvě cisterny mají už zhruba dva roky pronajaté Mikulášovice na Děčínsku. Starostka města z hnutí STAN Miluše Trojanová ale říká, že kvůli stoupající ceně za pronájem letos radnice cisterny vrátí a koupí si vlastní.

"Smlouva nám končí 30. 6. 2020. Domluvili jsme se, že cisterny vrátíme, protože nájemné bude zvednuto z 800 korun za jednu cisternu na 5000, takže si raději pořídíme svoje cisterny."

Jak dodal předseda Správy státních hmotných rezerv Pavel Švagr, cena cisterny se odvíjí podle jejího stáří.

"To znamená, čím starší technika vyjíždí do obcí, tím je vyšší nájemné. Při stanovení nájemného vycházíme z pořizovací ceny cisterny. Nájem pro obce může být samozřejmě problém. Na stole je však dobré řešení. V Poslanecké sněmovně je v tuto chvíli novela zákona o vodách. A ten zákon říká, že je-li vyhlášen stav nedostatku vody, tak budeme mít možnost obcím dát cisterny bezplatně."

Na 12. května svolal ministr životního prostředí Národní koalici pro boj se suchem. Se zástupci krajů a obcí chce řešit krizové scénáře a připravenost na zásobování pitnou vodou.

Ministerstvo zemědělství chce 31 nových místo pro nádrže

Ministerstvo zemědělství předložilo návrh na zvýšení hladiny Novomlýnských nádrží o 35 centimetrů. Mělo by se tak získat devět milionů metrů krychlových vody bez nutnosti stavby dalšího vodního díla.

Ministr zemědělství Toman (za ČSSD) chce 31 nových míst, kde by se daly budovat nádrže. Resort životního prostředí 13 lokalit zásadně odmítá, o 15 místech se jedná. Podle generálního ředitele Povodí Vltavy Petra Kubaly stát ztratil deset let diskusemi, jestli se nádrže mají nebo nemají stavět.