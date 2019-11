O víkendu se v Bratislavě otevírá Český dům. Bude třetí po Moskvě a Jeruzalému

"Tento záměr vznikl už před mnoha lety. Dohodli se na tom vrcholní představitelé České a Slovenské republiky. V Bratislavě Český dům vznikl také proto, že i Slovensko otevřelo před několika lety Slovenský dům v Praze. I v rámci reciprocity jsme chtěli k tomuto kroku přistoupit," uvedl český velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.

České domy přispívají ke komplexní prezentaci Česka a sídlo v Bratislavě v něm najde několik organizací.

"Především tyto domy slouží k tomu, aby zdůrazňovaly roli českých národních kontaktních bodů. V tomto případě to bude České centrum jako takové, které už v Bratislavě působilo, dále CzechTourism a agentury CzechTrade a CzechInvest. Český dům bude sloužit k tomu, aby jejich činnost byla více zdůrazněna pro slovenské občany, ale také, aby se více prezentovaly české aktivity právě na území Slovenska."

Bude dům sloužit i českým krajanům, kteří se zatím scházejí na velvyslanectví?

"Roli jakéhosi garanta pro české krajany má ambasáda ČR, nicméně Český dům bude rozhodně podporovat aktivity krajanů, kteří jsou evidování na území Slovenska, ale i organizací, které budou pořádat různé aktivity pro krajanské spolky."

Zřízení domu dlouhodobě podporoval prezident Zeman. Mluvil také o české restauraci, které je například v Českém domě v Moskvě. Uvažujete o ní také?

"Model našeho domu se v současné době nedá přirovnávat k tomu, který je v současné době provozován v Moskvě. Pan prezident Zeman se slavnostního otevření zúčastní, opravdu to byl jeho záměr, aby tento dům vznikl. Zatím nepočítáme s klasickou formou restaurace, ale prostory, kde se budou moci návštěvníci při akcích občerstvit, tam jsou."

Kde Český dům najdeme? Bude blízko ambasády?

"Ano, volba objektu, ve kterém bude sídlit Český dům, byla zvolena tak, aby byla dostupná pro všechny, kteří se budou chtít do domu podívat. Je to v samém centru Starého Města na ulici Prepoštské. Je to asi pět až deset minut od Hviezdoslavova náměstí, kde je sídlo českého velvyslanectví," uvedl český velvyslanec na Slovensku Tomáš Tuhý.

Český dům bude jediným podobným zastoupením cizí země na Slovensku

Na rok 2020 je v Českém domě plánováno otevření designshopu, ve kterém se představí čeští designéři. Český dům v Bratislavě bude jediným podobně koncipovaným zastoupením cizí země na Slovensku, obě země to označují za důkaz nadstandardních vzájemných vztahů.

Česká a slovenská vláda na společném zasedání ve Valticích uzavřely dohodu o jednorázovém slovenském příspěvku na vytvoření Českého domu. Česko podobně podpořilo vznik Slovenského domu v Praze. Bratislava přispěje na Český dům 376.000 eury (9,6 milionu korun).

Půjde o čtyřpatrovou budovu v pronajatém domě, podobně jako je tomu v Jeruzalémě. Dům v Moskvě jsou ve vlastnictví českého státu a nabízí i kancelářské zázemí s byty pro zástupce českých společností vyvážejících do Ruska.