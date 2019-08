O česká víza je rekordní zájem

Rostoucí trend potvrzuje ředitel vízového odboru ministerstva zahraničí David Nový.

"Je pravda, že zájem o víza do ČR v posledních třech či čtyřech letech roste stabilně. Letos máme skokový nárůst, kdy jenom v první polovině tohoto roku přijaly české konzuláty něco přes 400 tisíc vízových žádostí. Ve srovnání se stejným obdobím loni jde o 13cti procentní nárůst. Pokud budeme vycházet z meziroční statistiky, tak bychom se letos mohli přiblížit k rekordní metě 800 tisíc vízových žádostí. Pro srovnání v roce 2018 byl počet vízových žádostí 722 tisíc."

Jaké jsou příčiny takového výrazného růstu?

"Vízová služba není pochopitelně honba za čísly. Je to především služba veřejnosti ve vízové oblasti, kdy se zaměřujeme na podporu zájmu v rozličných oblastech, jako jsou turistika, kultura, obchod, lázeňství, sport nebo i zaměstnávání cizinců. Příčin růstu zájmu o víza je několik. Jednak je to pokračující zájem o návštěvu ČR jako stále populární destinace. Nově jezdí do České republiky turisté zejména z Číny a Indie, kde je stále lepší kupní síla. S turistikou souvisí i zájem o lázeňské pobyty. Podnikatelé jezdí do Česka na různá jednání. Pak tu máme také krátká sezónní zaměstnání, kde se nám čísla rapidně zvyšují."

Co vše musí žadatelé o vízum doložit?

"Každý musí doložit účel a podmínky své cesty. Konkrétně se jedná o potvrzení o účelu pobytu, doložení finančních prostředků, zajištění nějakého ubytování, rezervace zpáteční letenky. A v neposlední řadě i cestovní zdravotní pojištění. Pokud jsou veškeré formality splněny, a žádost je vyhodnocena kladně i z pohledu migračních nebo bezpečnostních rizik, tak lze vízum udělit."

Co se stane, když zájemce o vízum řekne, že si ubytování zajistí na místě. Je to výrazná překážka pro udělení víza?

"Je to překážka, protože dokument potvrzující ubytování v případě turistiky i cíl cesty, je jedním z těch zásadních podpůrných dokladů, který žadatel předložit musí. Podle vízového kodexu, kterým se udělování víz řídí, je žádost zamítnuta."

Jak velké procento žádostí o víza je zamítáno?

"Je to různé. Míra zamítnutí je na různých konzulátech a destinacích odlišná. Může jít o jednotky procent až po poloviční neúspěšnost vízových žadatelů právě v těch migračně a bezpečnostně problematických zemí. Loni bylo celosvětově zamítnuto zhruba 5 procent žádostí."

Žádosti o vízum také přináší určitou částku do státního rozpočtu. Kolik tato suma tvoří?

"Za podání žádosti se hradí vízový poplatek. Přepočteno na příjem do státního rozpočtu, jsme v letošním roce vybrali víc než půl miliardy korun. Pokud ta čísla budou pokračovat, tak letos budeme poprvé v historii atakovat miliardový příjem. Loni jsme z vízových poplatků vybrali 771 miliónů korun."

Které české velvyslanectví přijalo nejvíc žádostí o turistická víza?

"Dlouhodobě a stabilně nejvyšší počet turistických víz udělujeme v Rusku. Následuje Čína, Indie. To jsou největší hráči, co se týče turistických víz. Pak následují Turecko, Kazachstán, Bělorusko, Saúdská Arábie."

Když srovnáváte turistická víza a pracovní migraci, jaký je poměr turistiky a práce?

"Schengenských tříměsíčních víz za účelem zaměstnání pro sezónní pracovníky letos očekáváme asi 150 tisíc, nejvíc z Ukrajiny. Když budu hovořit o dlouhodobých pracovních pobytech, tak zase nejvíce z Ukrajiny, Mongolska, Srbska a Filipín. Tady mluvíme asi o 50 až 60 tisících ročně. Ale to jsou žádosti, které sice konzuláty přijímají, ale rozhoduje o nich ministerstvo vnitra."

Jak dodal ředitel vízového odboru David Nový, podle posledních schengenských statistik se Česko, co se týká počtu vydaných víz, umístilo na sedmém místě ze všech 26-ti schengenských států.

Ministerstvo zahraničí také spustilo tzv. konzulárního ombudsmana. Na mail nebo telefonní číslo lidé mohou psát své podněty ke zlepšení služeb ambasád a dalších zastupitelských úřadů. Služba je zatím v testovacím provozu. Ministerstvo zahraničí vyhodnotí její fungování v druhé polovině září, a pak rozhodne, jestli ji zachová.