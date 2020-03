Nový způsob vyhledávání nemocných vyzkouší stát na jižní Moravě

Jak uvedl předseda Ústředního krizového štábu Roman Prymula, zvolili region, kde je určité procento nakažených, ale zároveň jich tu není málo. Nechtěli volit uzavřenou Litovel, protože je zde atypické prostředí. Každý pozitivní případ bude trasován, cílem je izolovat všechny jeho rizikové kontakty do tří dnů. V regionu budou podle něj vybudovány i laboratorní kapacity na testování vzorků.

Hygienici budou zjišťovat, kde se nakažený pohyboval, aby mohli co nejdřív zjistit, koho mohl případně nakazit, dodává Prymula:

"Pomocí call centra se zjistí, kde ten dotyčný jedinec pobýval, bude s ním proveden pohovor, následně za pomoci armády budou vyjíždět jednotlivé posilové odběrové skupiny tak, abychom tam měli asi pětinásobek stávající kapacity, abychom to byli schopni zvládnout do tří dnů."

Lidé nemusí s chytrou karanténou souhlasit

Nový systém má u každého nakaženého vytvořit stopu, kde se pohyboval posledních pět dní a kdy se případně potkal s někým na delší dobu než 15 minut. Pokud bude nakažený souhlasit, mobilní operátor sdělí hygienické stanici potřebná data o pohybu.

Bez souhlasu si bude muset vzpomínat přímo při rozhovoru s hygienikem. Pak se udělá kvalifikovaný odhad rizikových osob, které půjdou do karantény a budou otestovány. V úterý Prymula odhadoval, že se takto mělo podařit zachytit asi 80 procent případů. Ujišťuje, že nehrozí zneužití osobních údajů.

Po Velikonocích by pak inteligentní karanténa měla být plošně nasazena v celém Česku, uvedl Prymula:

"Celý systém by měl být funkční natolik, abychom byli schopni zachytit jednotlivé pozitivní případy do tří dnů. To znamená, abychom byli schopni vytrasovat, vyšetřit a tímto tempem zabezpečit, aby to reprodukční číslo nebylo vyšší, než potřebujeme, to znamená zhruba 1,2."

Spolu s novým systémem inteligentní karantény také podle Prymuly mohou přijít postihy za její porušování.

Některé velké banky by se rády do chytré karantény zapojily. Poskytnou výzkumníkům anonymizovaná data o platebních stycích klientů, které slouží k lepšímu mapování šíření nákazy. Shromážděná data z minulého týdne ukázala, že až 46 procent lidí vracejících se z Itálie nedodrželo dvoutýdenní karanténu.