Nový velikonoční rekord - 4201 velikonočních pohlednic na jednom místě

"Výstavu začali chystat už před půl rokem na základě sbírky Petra Benkoviče, který je také členem spolku. My jako agentura Dobrý den z Pelhřimova jsme ji zaregistrovali jako největší výstavu velikonočních pohlednic. Ještě nikdy v historii nebylo v ČR vystaveno na jednom místě tolik historických pohledů. Je jich tam 4201. Zdaleka nejsou jenom soudobé a jenom českého původu. Jsou tam krásná vyobrazení svátků jara z přelomu minulého a předminulého století, jsou tam pohlednice od významných českých výtvarníků a malířů. Jsou tam i pohlednice z jiných kontinentů."

Jak se od nich liší české pohlednice?

"Ty zahraniční, třeba jihoamerické jsou zaměřené více nábožensky, ale jinak si myslím, že je to podobné. Velikonoce jsou všeobjímající, takže ta témata se opakují. Jenom někde mají trošku jiné nápady a trošku jiné zvyklosti."

Vy tam máte i jednu raritu a to je pohlednice v Braillově písmu. Jak vypadá?

"Vypadá jako kartonek z bílého tvrdého papíru. Až když člověk opravdu zaostří, tak zjistí, že na povrchu je vytlačeno to tečkované písmo, které vídáme na stránkách knih. Takže i "slepecká" pohlednice je ozdobou výstavy. Mimochodem, my jako komisaři, kteří oficiálně registrujeme ta česká nej, jsme na výstavě strávili tři a půl hodiny jenom počítáním pohlednic. Museli jsme dbát na to, aby bylo vše regulérní a mohl vzniknout zápis do České knihy rekordů, aby se pohlednice neopakovaly. Našli jsme pár pohlednic, které tam byly dvakrát. Ale v některých případech je to spíše taková raritka. Když v tom tiskařském stroji docházely barvy, tak najednou ta pohlednice má trošku jiné odstíny, a to už je sběratelsky zajímavé a není to k vyřazení, ale naopak je to vzácný exemplář."

Kolik lidí v Česku pohlednice sbírá? Mají svůj klub?

"Existuje Klub sběratelů kuriozit, který sdružuje opravdu jen ty velké sběratele. Těch jsou desítky a desítky."

Kdo je největším sběratelem velikonočních pohlednic v Česku?

"To je právě ten pan Benkovič. Základem celé výstavy je asi 3500 pohlednic právě z jeho sbírky. Zaměřuje se i na pohlednice, které nemají nic společného s Velikonocemi. Má sbírku unikátních, historických a velmi neobvyklých pohlednic. Člověk žasne nad tím, jak třeba v těch starších dobách před šedesáti nebo osmdesáti lety, byla výroba pohlednic nápaditá. Má tam třeba pohlednici, za kterou když posvítíte, tak v budově, která je na té pohlednici, se rozsvítí okna, a podobné raritky. To je jeho největší zájem."

Jak dodal Miroslav Marek, na své obdivovatele si pohlednice budou muset počkat až do zmírnění vládních opatření proti šíření koronaviru.