Nový přístroj změří křupavost chipsů nebo čokolády

Jak uvedl Petr Dostál z Ústavu techniky a automobilové dopravy, míra křupavosti se testuje nejen na úrovni běžně slyšitelné, ale i na frekvencích, které lidské smysly dokáží stěží rozeznat. Přístroj vypadá na první pohled jako tiskárna.

"Vypadá to zdánlivě jednoduše, ale je to velmi sofistikované zařízení. Zapíchnu do té sušenky takový kovový kovový trn, který přenáší vlnění z té potraviny do počítače."

Jak dodal pro Český rozhlas Petr Dostál, vědci tak mohou křupavost potravin porovnávat. Snaží se například odhalit, jaké složení nebo typ obalu udrží zboží déle čerstvé a křupavé.

Křupnutí nesmí být nepříjemným zvukem

Pod vedením Miroslava Jůzla testují na univerzitě kromě oplatků také čokolády, sýry nebo uzeniny. Nový přístroj by měl sloužit hlavně výrobcům potravin.

"Může porovnávat při výrobě různé složení surovin v receptuře nebo různé použité obalové materiály. Můžeme říci u posuzování zvuku, co je nevýrazný zvuk nebo co by mohl být zvuk nepříjemný."

Nový přístroj by se tak mohl používat jako doplněk ke standardním metodám hodnocení jakosti potravin. Hlavně u těch, kde je křupavost důležitá.

Ta je u výrobků jako jsou oplatky, sušenky nebo čokoláda daná nejen recepturou, ale i jejich čerstvostí. Křupavost se časem mění a výrobce potřebuje znát rychlost změny, a jak ovlivnit křupavost změnou receptury. Takže až vám v budoucnu křupnou chipsy mezi zuby, možná bude stát za jejich křupavostí i tento přístroj.