Nové stromy, cesty, lavičky. Zpustlý Masarykův les v Izraeli získává novou podobu

Psal se rok 1930, když se poblíž kibucu Sarid - založeného v roce 1927 emigranty z Československa - konala slavnost vysazování nového lesa. Díky sbírce, kterou zorganizoval Československý výbor Židovského národního fondu, byla zakoupena půda a do skalnatého podloží bylo vysázeno přes 13 tisíc sazenic olivovníků, sosen a cypřišů.

Byl to dar prvnímu československému prezidentovi Tomáši Garriguovi Masarykovi k jeho osmdesátým narozeninám a také za jeho zásluhy v boji proti antisemitismu. Existuje dokonce dopis Masarykovi z Palestiny s dotazem, zda mohou les skutečně na jeho počest po něm pojmenovat.

Postupem času ale Izraelci i česká strana na les zapomněli. Dlouho se pak nevědělo, kde Masarykův přesně les je. "Všichni v Izraeli o něm věděli, ale nikdy ho nikdo neviděl. Až úplnou náhodou se jedné naší člence podařilo v archivu kibucu Sarid najít informaci, že Masarykův les je vlastně přes silnici od toho kibucu," prozradil Českému rozhlasu prezident českého výboru KKL Michal Pacovský.

Les byl po téměř devadesáti letech značně zanedbaný, část byla zcela holá, další místa na mírném svahu zase divoce zarostlé. Obnovy se ujal Český výbor Židovského národního fondu KKL-JNF, který dává dohromady finanční prostředky na revitalizaci lesa a shání rovněž odborníky i dobrovolníky.

Hotovo má být do března 2020

První fáze obnovy začala loni ke stému výročí vzniku Československa a sedmdesátému výročí vzniku Izraele. První dobrovolníci z Česka v lese káceli nežádoucí vegetaci, letos vysázeli i nové stromky. Podařilo se také získat peněžní dary, za které byla vybudována část zpevněných cest, lavičky i pamětní kámen s informacemi o lese a jeho historii. V lednu 2020 se do Saridu chystají dvě skupiny dobrovolníků-studentů z Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy univerzity v Brně.

"Naším cílem je vybudovat něco, čemu bychom mohli říkat Český dům, abychom třeba případné dobrovolníky, kteří se hlásí například na čištění či dosazování lesa, měli v tom kibucu kde ubytovat," řekla rozhlasu výkonná ředitelka Českého výboru židovského národního fondu Zoša Vyoralová.

Přispět na výsadbu lesa je možné i na internetu zakoupením jednoho či více stromků. V těchto dnech uspořádal výbor ve svém pražském sídle i tradiční dobročinný bazar, jehož výtěžek je určen na revitalizaci Masarykova lesa. Organizátorka bazaru Eva Pezlová vysvětluje, na co konkrétně peníze půjdou.

"My jsme se rozhodli, že bazar budeme vždycky dělat tak, abychom mohli něco přidat na výsadbu, na revitalizaci a teď už jedeme třetí etapu. V bazárku nabízíme krásné věci a všechno, co vyděláme, dáme na Masarykův les."

S revitalizací lesa pomáhá kromě dobrovolníků i kibuc Sarid, kde ještě stále žijí potomci českých Židů, kteří kibuc založili. Areál by měl sloužit k odpočinku obyvatel okolních obcí, jako turistický cíl a také jako památné místo. Vše by mělo být hotovo do března 2020, na který připadá 170. výročí narození Tomáše Garrigua Masaryka. Na jeho počest je připraveno slavnostní setkání v revitalizovaném lese, které by se mělo konat za účasti nejvyšších představitelů z Česka a Izraele.

Masaryk má v Izraeli ulice i náměstí

Tomáš Garrigue Masaryk je pro Izraelce významnou osobností. Jako první hlava evropského státu navštívil v roce 1927 zdejší židovské vesnice a podíval se i do Jeruzaléma. A především při své návštěvě podpořil myšlenku vzniku samostatného židovského státu.

V Izraeli se vyskytuje poměrně hodně míst se jménem prvního československého prezidenta. Najdete tam v několika městech Masarykovo náměstí, Masarykovy ulice, ale také Masarykovu vesnici, Masarykovu kavárnu či Masarykův kibuc.

Druhý český les v Izraeli

V Izraeli, v poušti Negev, poblíže starobylého města Ber Sheva, v posledních letech vzniká další český les, na který také vznikla sbírka. Základní kámen prvních deseti hektarů Českého lesa položila česká pobočka KKL v závěru roku 2005. Od té doby se les rozrostl na dvojnásobek.

Podle Českého výboru KKL - JNF není myšlenka výsadby Českého lesa jen záležitostí židovské komunity v České republice. „Podporují ji mimo jiné také česká katolická i pravoslavná církev, jejichž čelní představitelé se například zúčastnili charitativních setkání na podporu Českého lesa. Aktivně také pomáhají podnikatelé i řada občanů,“ uvádí na webu.