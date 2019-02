Nové porodní apartmány budou spíše jako luxusní hotelový pokoj

Některé ženy v Česku si přejí rodit doma, ne v nemocnicích. Dvě Češky se kvůli tomu obrátily i na štrasburský soud pro lidská práva. Po změnách v porodnictví volaly ženské organizace. Řada lékařů porody doma odmítá. Poukazuje na možné komplikace a ohrožení matky i dítěte. Centrum na Bulovce je tak kompromisem mezi nemocnicí a porodními domy.

"Z mého pohledu je Centrum porodní asistence logickým vývojem, kam by české porodnictví mělo směřovat. Centrum porodní asistence znamená, že o zdravou těhotnou ženu, která má zdravé miminko, se v přirozeném příjemném prostředí bude starat porodní asistentka. Jak před porodem, v průběhu porodu i po něm. Je to požadavek naprosto logický, a proto se mu snažíme vyjít vstříc. Navíc se snažíme vytvořit modelové centrum, jehož pravidla a organizaci fungování by mohly přebírat další porodnice v ČR," uvedl přednosta Gynekologicko-porodnické kliniky Michal Zikán.

Podobné projekty jako Bulovka připravují v Praze i porodnice U Apolináře a v Thomayerově nemocnici.

"8. února zahájí Centrum porodní asistence provoz tím, že přijdou první těhotné ženy do těhotenské poradny, která bude vedená porodními asistentkami, a pokud bude vše probíhat bez komplikací, tak lékaře porodníka nemusí vůbec vidět. Uvidí samozřejmě lékaře neonatologa, který vyšetří miminko a dá rodičům veškeré informace, ale snažíme se, aby v pátek začalo něco, co bude pro ty maminky přirozené a normální, co bude říkat, že těhotná žena není nemocná, ale naopak prožívá nejhezčí období svého života," dodal přednosta Michal Zikán.

Porodním asistentkám se vrací jejich kompetence

Ministerstvo zdravotnictví chce podporovat vznik těchto zařízení s porodními asistentkami v nemocnicích, nechce budování samostatných porodních domů, kde nejsou všechna potřebná zařízení pro případ komplikací. S tím souhlasí i jedna ze sedmi porodních asistentek, které budou v Centru porodní asistence působit, Jindřiška Foldynová.

"Porodní dům toto vybavení nemá, v tom je ten největší rozdíl. Týká se to komplikací během a po porodu. Ze svých dlouhých zkušeností musím říct, že těch komplikací po porodu doma není málo. Proto jsem ráda, že tahle centra, jak doufám, začnou vznikat, a bude jich co nejvíc."

Maminky mají možnost zvolit klasický porod, nebo si zvolí svoji porodní asistentku. Ty budou mít i katalog s fotografií a informacemi o sobě. Jak dodala Jindřiška Foldynová, díky Centru jsou akceptovány jejich kompetence.

"Já svoji práci miluji. Proto do toho projektu chci jít. Bohužel dodnes kompetence porodních asistentek nebyly v nemocnicích tolik akceptovány a tímto projektem by k tomu mělo dojít, za což jsem vděčná."

Zelené kachlíčky nahradí soukromí moderního porodního apartmánu

V první fázi budou na Bulovce porody s asistentkou ve stávajících prostorách. V listopadu by se měly otevřít dva porodní apartmány, uvedl ředitel Bulovky Jan Kvaček.

"Tyto porodní apartmány budou mít úplně jiný standard, budou spíše jako domácí prostředí, velmi příjemné. Akce bude stát přibližně 20 miliónů korun, a hradí je nemocnice ze svých prostředků."

Začátkem příštího roku by měly přibýt další čtyři apartmány a školící centrum pro porodní asistentky. Nemocnice Na Bulovce se podle jejího ředitele Jana Kvačka inspirovala ve Skandinávii. Zatím jsou porodní apartmány pouze ve vizualizacích.

"Když do toho moderního porodního apartmánu vejdete, tak máte pocit, jako byste byla spíše v luxusním hotelovém pokoji, než v nemocnici. Není tam ta světle zelená barva a všude kachličky, ale působí to příjemným dojmem. To samozřejmě působí na nastávající maminku úplně jinak, než nemocniční prostředí."

Proč se Bulovka rozhodla do tohoto projektu jít?

"Máme štěstí, že tu panuje naprostá shoda mezi vedením nemocnice a příslušnými pracovišti, že je to směr, kterým by se české porodnictví mělo vydávat. A tato shoda všech zainteresovaných je poměrně unikátní. Neexistuje tady žádný spor o to, že by porodní asistentky tuto kompetenci měly dostat. Jdeme tímto směrem, abychom ukázali ostatním, že to lze, že není nutné oddělovat porodní domy od nemocnic, že je možné to skloubit bezpečně a pro nastávající maminku příjemně v těch stávajících kapacitách, pokud se upraví."