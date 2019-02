Nová mediální organizace chce bránit svobodu slova

Míra svobody tisku se loni nejvíce snížila v Evropě. Vyplynulo to z každoroční zprávy mezinárodní nevládní organizace Reportéři bez hranic. Na starém kontinentu se nachází čtyři z pěti zemí, které se v žebříčku svobody médií údajně nejvíce propadly. Vedle Malty, Slovenska a Srbska je mezi nimi také Česko. To pokleslo o 11 bodů na 34. místo. Podle zprávy jsou v Evropě na vzestupu slovní útoky ze strany politiků, ačkoliv jde o region, který respektuje svobodu tisku nejvíce.

"My jsme přesvědčeni, že svoboda slova tu je, že jsou tu kvalitní novináři, že jsou tu lidé, kteří se snaží o to, aby žurnalistika byla kvalitní a profesionální. Ale také víme, že to není zdaleka samozřejmost. Když se podíváme okolo sebe, co se děje v Maďarsku, v Polsku, tak je to příliš blízko na to, abychom si mysleli, že se nás nemusí ataky na svobodu slova nebo na média, která se snaží být nezávislá, týkat," Uvedla zakládající členka českého výboru Mezinárodního tiskového institutu Veronika Sedláčková.

Kdo z českých novinářů ve výboru figuruje?

"My jsme oslovili asi dvacítku lidí, kteří v ČR představují špičku novinařiny, určitě je tady dobrých novinářů víc, ale nějak se začít musí. Uvidíme, jak zareflektují na naše pozvání. Chtěli bychom sledovat, co se v Česku děje, případně být k dispozici, kdyby někdo potřeboval pomoc, poradit, kdybychom se dostali do situace, že bude třeba definovat, co je profesionální médium, co je profesionální novinařina. Víme, že v době silné ruské propagandy, která se šíří v Česku zejména po internetu, už lidé přestávají rozlišovat mezi ověřenou a falešnou informací, nebo zprávou upravenou ve prospěch svého zadavatele. Bude dobré, abychom na to upozorňovali."

Jak uvedl předseda českého výboru Michal Klíma, je důležité, aby u nás fungovala reprezentativní organice, opírající se o významné domácí mediální osobnosti i o mezinárodní prestiž. Institut byl založen v roce 1950. Podle Klímy vždy prosazoval obranu svobody slova a vystupoval na obranu perzekvovaných novinářů. Ozývá se i kritika koncentrací médií v rukách vlivných podnikatelů a politiků.

"Stále se ještě nepodařilo v české žurnalistice dostat z krize, kterou způsobila celosvětová finanční krize, která začala v roce 2008, kdy redakce krátily povážlivě počty lidí, kteří pracovali jako novináři. A to se podepíše na chodu média, pokud ti novináři byli kmenoví, a to médium spočívalo na jejich práci. A druhá věc, tady zažíváme bezprecedentní útok na, řekla bych střet zájmů. Kvůli těmto dvěma důvodům je třeba podporovat novináře, kteří chtějí být nezávislí," dodala zakládající členka českého výboru Mezinárodního tiskového institutu Veronika Sedláčková.