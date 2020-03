Nouzový stav v Česku: Zákaz akcí nad 30 lidí, večer zavřené restaurace, omezení cestování

"Nesmí sem cizinci z rizikových oblastí s výjimkou cizinců, kteří tu mají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt nad 90 dnů. My jsme definovali třináct oblastí. Kromě Číny, Koreje a Íránu se jedná o země EU. Jsou to Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Holandsko, Belgie, Velká Británie, která už není v EU, Dánsko a Francie. Jedná se o zákaz vstupu nejenom lidí, kteří v těch zemích žijí, ale pro veškeré cestující, kteří přicházejí do ČR. Zároveň jsme zakázali našim občanům a cizincům s přechodným nebo trvalým pobytem vstup do těchto rizikových oblastí," informoval premiér Andrej Babiš (ANO).

Nová opatření rozvedl i ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Připomněl, že ČR s účinností od půlnoci z pátka na sobotu zavádí ochranu hranic s Německem a Rakouskem. Na pomoc policii při kontrole hranic bude podle něj povolána armáda. Hranice bude možné přejít na 11 přechodech. Dalších 7 bude otevřeno pro přeshraniční styk.

"Bude možné tyto hranice překročit pouze na stanovených hraničních přechodech. Nikde jinde to možné nebude. Dále jsme vytipovali ještě sedm hraničních přechodů. Tři s Rakouskem a čtyři s Německem, kde umožníme pohyb osob v rámci malého příhraničního styku. Je to možnost pro občany, kteří pracují v Německu do jisté vzdálenosti od českých hranic, aby neztratili práci," doplnil ministr.

Od soboty bude z ČR do všech okolních zemí zakázána autobusová, vlaková a lodní přeprava lidí. Částečně omezena bude i letecká doprava.

Zákaz akcí nad 30 lidí, omezen provoz restaurací

Od páteční šesté hodiny ranní jsou zakázané také veřejné a soukromé akce, na kterých by bylo víc než 30 lidí ve stejnou chvíli.

"Zakazují se divadelní, hudební, filmová a další umělecká představení. Dále se zakazují sportovní, kulturní a náboženské, spolkové, taneční akce a jim podobná shromáždění jako výstavy, slavnosti, poutě, přehlídky, ochutnávky, trhy a veletrhy, vzdělávací akce a to jak veřejné, tak soukromé s účastí přesahující ve stejný čas třicet osob a to do odvolání tohoto mimořádného opatření. Tento zákaz se nevztahuje na zasedání ústavních orgánů, soudů. Nevztahuje se na pohřby," upřesnil premiér a doplnil další omezení:

"Dále se zakazuje od 13. března přítomnost veřejnosti v čase od 20:00 hodin do 6:00 hodin ráno v provozovnách stravovacích služeb. Dále se zakazuje s účinností od 13. března 6 hodin ráno činnost provozoven stravovacích služeb umístěných v rámci nákupních center s prodejní plochou přesahující 5000 metrů čtverečních. A dále se zakazuje s účinností od 13. března 6:00 hodin přítomnost veřejnosti v provozovnách poskytovatelů některých služeb, jako posilovny, koupaliště, solária, sauny, welnes služby, hudební a společenské kluby, zábavná zařízení, veřejné knihovny a galerie."

Babiš nevyloučil, že pokud se nepodaří zastavit šíření koronaviru, vláda se bude zabývat možností uzavření obchodů s výjimkou potravin a lékáren.

Dostatek zdravotníků

Nouzový stav je státní krizové opatření vyhlašované v případě závažných situací, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví či majetek anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Vláda o vyhlášení nouzového stavu musí podle ústavního zákona neprodleně informovat Poslaneckou sněmovnu, která může vyhlášení zrušit. Nouzový stav může trvat až 30 dnů, se souhlasem Sněmovny i déle.

Podle premiéra je v nemocnicích dostatek zdravotnického personálu. „Máme dostatečný počet lékařů a sester. Vyzveme lékařské fakulty, aby nám studenti vyšších ročníků pomohli v nemocnicích," uvedl.

Také lékařské odbory informovaly, že vydaly pro nemocnice a další zdravotnická zařízení několik doporučení, mimo jiné, aby nemocnice oslovily své bývalé zaměstnance, kteří by mohli pomoct v případné personální krizi v nemocnicích.

Odbory zároveň upozornily na nedostatek ochranných pomůcek u zdravotníků. Vláda přislíbila tento týden doplnit zdravotníkům ochranné pomůcky, podle předsedy Lékařského odborového klubu Martina Engela ale budou stačit jen na několik dnů.

K zajištění dostatku ochranných pomůcek pro zdravotníky vyzvali vládu také opoziční poslanci. Zároveň vyjádřili podporu vyhlášení nouzového stavu a dalším opatřením, která vláda přijala v souvislosti s šířením nákazy koronavirem.