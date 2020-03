Neznalostí dětí bych se nebál, říká k mimořádnému volnu dětský psycholog. V létě máme dva měsíce a zvládáme to

Stanice Českého rozhlasu Rádio Junior vysílá například speciální výukový pořad "Skoro školní vysílání z pokojíčku Vendy a Fráni".

"Třídní se mě zeptala, jaké 'y' se píše ve slově býk. A já tam stál jako tvrdý y," uslyší například děti při procvičování vyjmenovaných slov.

Rádio Junior vysílá každý všední den hodinový pořad, který přiblíží hravou formou učení. Například série Kouzelná kniha Káji Kučery nabízí zajímavosti z prvouky, přírodovědy či vlastivědy. V pořadu nebude chybět ani čtení na pokračování známých literárních děl. Česká televize nabízí program UčíTelka.

Někde se výuka musí přizpůsobit učení na dálku

Kvůli uzavření škol je doma přes jeden a půl milionu žáků a studentů. Z domova nebo v prázdných budovách škol by mělo pokračovat v práci asi 130 tisíc pedagogů. Můžou učit třeba přes internet. V některých případech učivo upraví. K takovému kroku přistoupila například základní škola v Praze-Klánovicích, říká její ředitel Michal Černý:

"Třeba paní učitelka teď byla zoufalá, protože má učit geometrii a říkala, že u toho je potřeba být, protože děti si spíš tím pravítkem vypíchnou oko, než by něco narýsovaly. Tak jsem jí řekl, ať přesune učivo na jindy, abychom teď probírali učivo, které je vhodné pro domácí výuku."

Psycholog: děti jsou šťastné bytosti a vnímají to jako další prázdniny

O způsobu výuky na dálku rozhodují ředitelé jednotlivých škol. Některé děti pracující rodiče odvezli k prarodičům, většina jich je ale doma. Starším dětem se většinou do učení moc nechce a mladší zase zpravidla potřebují se zadáním ze školy pomoct. Vycházky ven omezili lidé na minimum.

Co na situaci říká dětský psycholog Václav Mertin? Jak děti opatření vnímají?

"Děti jsou v podstatě šťastné bytosti. Pokud z toho my neuděláme paniku, tak to, že nejdou do školy, berou jako prázdniny. Slyší, jak rodiče říkají, zase budeš doma, vždyť jste teď měli prázdniny, co budeme s tebou dělat, budeš se nudit, měl bys jít do školy. Ale dítě řeší to, že nejde do školy."

Část dětí podle rodičů ze škol dostává poměrně dost úkolů. Problém je v nedostatku rodičovského času, když mnozí teď pracují z domu. Pracovat a dohlížet na děti je někdy obtížné. Aby doma nebyla "ponorka", snaží se rodiče s dětmi chodit každý den na krátkou procházku.

Jak dodal psycholog Václav Mertin, neznalostí dětí se neobává.

"Já pamatuji uhelné prázdniny. Rozhodně jsme to přežili. Já bych si nedělal starosti, že by nastal výpadek ve znalostech a dovednostech. Trošku komplikace může být, ale ty děti jsou v létě doma dva měsíce a nějak to vždycky dáme dohromady."

Počáteční nadšení ze zavřené školy podle některých rodičů u dětí už opadlo. Části z nich se začíná stýskat po spolužácích.