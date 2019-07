Neudělal bych nic jinak, řekl končící ministr kultury. Resort povede ekonomický náměstek

Antonín Staněk odchází z postu ministra kultury po ročním působení. Podle svých slov nechává resort stabilizovaný a v dobré kondici. „Ministerstvo kultury je stabilizované, chová se hospodárně. Není pravda, že by byl resort jakýmkoli způsobem destabilizovaný, problematický a podobně. Budu předávat resort v kondici, která si myslím, že je dobrá a já se nemám za co stydět," uvedl s tím, že nic by neudělal jinak.

Na tiskové konferenci končící ministr zdůraznil, že se během jeho působení nic nezametalo pod koberec. To považuje za nejzásadnější bod své činnosti.

"Věřím, že i budoucí vedení ministerstva kultury bude dál odhalovat všechny černé díry, penězovody a všechny kohoutky, které byly nastaveny, a budou pracovat na tom, aby peníze v kultuře skutečně sloužily na podporu kultury" dodal.

Připomněl, že poslední den ve své funkci vypsal výběrové řízení na generálního ředitele Národní galerie Praha. Jejího bývalého ředitele Jiřího Fajta Staněk odvolal v polovině dubna a tento krok byl počátkem úvah o jeho odchodu z funkce. Staněk odvolání Fajta zdůvodňoval jeho velkými hospodářskými pochybeními, Fajt to odmítá a podal kvůli tomu několik žalob. Spolu s Fajtem Staněk odvolal i ředitele Muzea umění Olomouc (MUO) Michala Soukupa, na oba navíc kvůli hospodaření obou institucí podal trestní oznámení. Na šéfa MUO vypsal konkurz již počátkem července.

Staněk na konferenci ujistil, že se bude kulturní problematice dále věnovat jako poslanec ve Sněmovně. Zároveň chce zůstat i v sociálně demokratické straně, přestože její vedení v posledních měsících kritizoval.

Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO Staňkovi za jeho práci poděkoval, spolupráce prý byla bezproblémová. Zopakoval, že během vládních prázdnin nebude problematické nechat úřad bez ministra. Za nejdůležitější úkol v této době považuje jednání o rozpočtu, na které se podle něj náměstek René Schreier musí zaměřit. Připomněl, že ministerstvo požaduje do rozpočtu na příští rok miliardu navíc.

"Myslím, že je dobře, že se pan ministr takto rozhodl a těch 14 dní, co nebudu přítomen, může pan náměstek Schreier s ministryní financí probírat velice podrobně rozpočet."

Hamáček: Schreier není zástupcem sociální demokracie

Podle šéfa ČSSD Jana Hamáčka není René Schreier zástupcem sociální demokracie. Pověření řízením úřadu je podle něj rozhodnutím končícího ministra kultury Antonína Staňka. ČSSD dál trvá na tom, aby se novým ministrem kultury stal místopředseda strany Michal Šmarda, kterého Zemanovi premiér navrhl už na konci května. Zeman s jeho jmenováním ale zatím váhá.

Pokud prezident Miloš Zeman odmítne ministrem kultury jmenovat kandidáta sociální demokracie Michala Šmardu, řešení problému bude podle Hamáčka na premiérovi Andreji Babišovi.

Situace kolem Staňka byla dosud nejdéle trvajícím případem, kdy prezident odmítal vyhovět výměně ministra premiérově navržené změně ve vládě.