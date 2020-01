"Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoliv boj nepřátel."Zemřel předseda Senátu Jaroslav Kubera

"Je to neuvěřitelné, ještě v sobotu jsme spolu mluvili na našem kongresu, kde byl plný aktivity a nápadů," napsal na facebooku předseda ODS Petr Fiala. Kuberu označil za výraznou osobnost nejen ODS, ale celé české politiky. "Byl velkým obhájcem svobody a zdravého rozumu a především slušný a poctivý člověk."

Podle informací ČTK postihla Kuberu v neděli dopoledne nevolnost v jeho senátorské kanceláři v Teplicích, zemřel po převozu do nemocnice.

Předseda Sněmovny: Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád

Svými humornými výroky bavil velký zastánce kuřáků Jaroslav Kubera nejen kolegy v politice, ale i veřejnost. Do Senátu usedl v roce 2000 a zůstal v něm současnosti. Za ODS byl také dlouholetým primátorem Teplic. Pravidelně tu vítězil ve volbách a v čele města stál od roku 1994 do roku 2018.

Proslul svými leckdy i kontroverzními výroky, v nichž si nebral servítky. Kritický byl zejména vůči fungování EU, dotacím, feministkám nebo ekologickým hnutím.

Minulý týden byl Kubera spolu s předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) na novoročním obědě u prezidenta, kde se těšil dobrému zdraví a žertoval o tom, jak jej hlava státu vzala hůlkou po hlavě.

"Jsem v šoku. Nedokážu to ani okomentovat. Ještě ve čtvrtek jsme byli spolu, přátelsky si povídali a navzájem se dobírali," napsal ČTK předseda Sněmovny Radek Vondráček (ANO). Kubera podle něho výborně reprezentoval horní komoru. "Nevím o nikom, kdo by ho neměl rád. Bude nám všem chybět. Bez ohledu na politickou příslušnost," uvedl Vondráček.

Prezident Miloš Zeman považoval zemřelého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu za svého přítele, i když se někdy lišili v názorech. Na twitteru to uvedl jeho mluvčí Jiří Ovčáček. ČTK sdělil, že prezident počítá s účastí na pohřbu. Vláda uctila před zasedáním Kuberovu památku minutou ticha.

Premiér Babiš očekává, že se mimořádně sejde Senát

Za šokující označil zprávu rovněž premiér Andrej Babiš (ANO). Kuberu měl za fajn chlapa a úžasně vtipného člověka. Ohledně pohřbu předsedy horní komory Parlamentu premiér řekl, že bude respektovat přání rodiny.

"Byl to člověk, kterého jsem měl rád, měli jsme dobrý vztah, rozuměli jsme si, byl neskutečně vtipný, jeho příchodem do pozice předsedy Senátu získal Senát jinou dynamiku," řekl. Dodal, že o úmrtí již mluvil s prezidentem Milošem Zemanem. Očekává, že se nyní mimořádně sejde Senát.

Soustrast vyjadřují také další politici. "Nesouhlasit s ním byla zábava, nikoli boj nepřátel," uvedl například předseda STAN Vít Rakušan. "S Jardou Kuberou jsem v mnohém nesouhlasil, ale byl to autentický politik, poctivý chlap i skvělý a vtipný společník," napsal ČTK vicepremiér a předseda ČSSD Jan Hamáček, který zároveň na twitteru vyjádřil soustrast rodině.

V roce 2017 zvažoval Jaroslav Kubera i kandidaturu na prezidenta proti Miloši Zemanovi. Ve stejném roce si zahrál dokonce malou roli ve filmu, prezidenta Edvarda Beneše ve snímku Toman.

Jaroslav Kubera se narodil 16. února 1947 v Lounech. Studoval matematiku a zahraniční obchod. Ani jednu ale "pro vrozenou netrpělivost" nedokončil. Na přelomu let 1967 a 1968 byl členem KSČ, po několika měsících jej vyloučili. Do politiky se aktivně zapojil po listopadu 1989, nejprve byl úředníkem na teplické radnici. V roce 1992 vstoupil do ODS a za dva roky byl poprvé zvolen teplickým starostou. Ve funkci (od roku 2002 primátorské) byl až do předloňských voleb, po kterých se o ni již neucházel (do čela města byl zvolen šestkrát). V Senátu zasedal Kubera téměř dvě dekády.