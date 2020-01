Neplatí partner alimenty? Koalice se dohodla o zálohovém výživném

Situace, kdy partner neplatí alimenty, dostává řadu samoživitelů do finančních potíží. Vlnu solidarity zdvihl před pár dny článek o matce samoživitelce tří dětí. Bývalý partner je bezdomovec, který alimenty neposílá a ona poté, co načerno pracovala jako uklízečka, přišla o dávky. Tento případ může být extrémní, ale s neplacením alimentů se potýká řada rodičů a o zálohovaném výživném se mluví už dlouho.

Teď se na něm shodla koalice. Jak by to mělo v praxi vypadat, přibližuje ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD):

"Máme dohodu, že když jeden rodič neplatí 4 měsíce, tak ten rodič, který má dostat alimenty, požádá Úřad práce o zálohové výživné. Předpokladem je podání trestního oznámení a podání exekuce. Úřad práce žádost do měsíce zpracuje a začne vyplácet zálohované výživné."

To by se mělo vyplácet nejvýš dva roky a jeho maximální výše by byla 3000 korun měsíčně. Zhruba tolik totiž činí průměrné výživné.

"Vyplácet se bude maximálně 24 měsíců. Po jednom roce následuje přezkum, zda ještě to neplacení trvá. My předpokládáme, že všechna ta opatření, která uvede v život ministerstvo spravedlnosti, povedou k tomu, že z neplatiče dlužné výživné vymůžeme."

Opozice: Zálohové výživné je další sociální dávka

Systém zálohového výživného přijde státní rozpočet asi na 434 milionů korun ročně. Vláda ho měla i v programovém prohlášení. Opozice se k tomu však staví kriticky. Kabinet by podle nich měl řešit především to, aby byly dluhy na alimentech lépe vymahatelné.

Například poslanec Jan Bauer (ODS) uvedl, že zálohované výživné není nic jiného, než nová sociální dávka, problém neplatičů alimentů nevyřeší a náklad převede na bedra daňových poplatníků.

Důchody - nejdřív penze žen a náročné profese

Česko čeká i reforma důchodového systému. Koalice chce zapojit do debaty o změně důchodů experty z praxe. Nejdřív hodlá premiér Andrej Babiš (ANO) řešit změny, které budou mít rozpočtový dopad v nejbližších letech. Chce jednat nejprve o nízkých důchodech žen a penzích pro náročné profese:

"Určitě odmítáme informace, že by byly ohroženy důchody. Důchodový účet je přebytkový. Tento rok bude asi v plusu 16 miliard, minulý rok to bylo asi 18,5 miliard."

Komplexní reforma důchodů si podle Babiše vyžádá delší čas. Nevyloučil, že do konce volebního období vláda s důchodovou reformou nepřijde.