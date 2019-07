Nejoblíbenější destinace Čechů na dovolené? Česko!

Z průzkumu také vyplývá, že 37 procent nechává dovolenou na poslední chvíli a 47 procent ji plánuje dlouho dopředu. Řada provozovatelů či provozovatelů kempů letos hlásila už před sezonou vyprodáno.

Největší zájem mají lidé o ubytování v jižních Čechách a na Jižní Moravě. Podle Jana Papeže z Asociace cestovních kanceláří mají nejoblíbenější kempy, chatové osady i hotely často vyprodáno dlouho před sezonou.

"Jsou lidé, kteří si okamžitě po skončení jedné dovolené rezervují na příští rok stejný termín. To je taková ta konzervativní duše Čecha, který když se mu někde líbí, tak se tam pak vrací. Zná dobře okolí, zná dobře tu kvalitu," řekl Českému rozhlasu.



Mezi turisticky nejoblíbenější destinace v Česku patří kromě Prahy Jihočeský kraj. Podle žebříčku CzechTourism v regionu mezi hojně navštěvovaná místa patří Český Krumlov, zámek v Hluboké nad Vltavou, ale i stezka mezi korunami stromů na Lipně. Oblíbený je i kraj Liberecký nebo Královéhradecký, a to především kvůli horám. Jižní Morava je kromě vinných sklípků populární hlavně díky Aqualandu a také díky zámku Lednice nebo brněnské zoo.

Podle agentury CzechTourism se v žebříčku atraktivních míst postupně ale prosazují i méně vytížené lokality. Jak Českému rozhlasu ale řekl ředitel agentury Jan Herget, přesto chybí větší propagace regionů a také by se mělo zkvalitnit dopravní spojení.

"Ještě nám chybí trochu infrastruktura ve smyslu dopravy - vlaky, dálnice. Kdyby rychlovlak nebyl jen do Olomouce a do Ostravy, ale byl třeba do Zlína, tak si dovedu představit, že do Zlína dojede spousta lidí z Prahy. A ta místa - důležité je, aby měla infrastrukturu. Aby se nestalo, že to místo se zaplní a rezidenti, kteří tam žijí, přestanou mít turismus rádi."

Autem jede na dovolenou každý druhý Čech

Mezi nejoblíbenější zahraniční destinace patří už tradičně Chorvatsko. Podle Českého statistického úřadu tam loni přijelo na víc než čtyři dny přes 800 tisíc českých turistů. Na druhém a třetím místě jsou Itálie a Slovensko. Češi ale znovu objevují i bližší místa, kam se jezdívalo na dovolenou v minulosti. Renesanci zažívá například maďarský Balaton a pobřeží Baltu, hlavně v Polsku.

Většinou se do těchto míst jezdí autem. Podle průzkumu společnosti NMS Market Research přes 55 procent Čechů jezdí na dovolenou autem. Třeba i na ostrovy Sardinie a Korsika. Na popularitě ale získává i francouzské pobřeží.

Leteckou dopravu na dovolenou volí jen pětina českých občanů. Vlastní jídlo si na dovolenou vozí desetina lidí, více než čtvrtina nakupuje v lokálních obchodech či supermarketech a 61 procent si zajde do místní restaurace.