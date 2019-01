Nedostatku pitné vody se Češi bojí víc než terorismu

Hrozby související s klimatickými změnami vnímají lidé čím dál intenzivněji, říká sociolog agentury Median Daniel Prokop:

"Výrazně posílilo vnímání enviromentálních hrozeb, to znamená změn klimatu a jejich vliv na úrodu a stěhování lidí po kontinentech a podobně. To byl ještě loni okrajově vnímaný problém, který za velmi vážný označovalo 38 procent lidí, dneska je to 52 procent lidí."

Velké obavy mají lidé také z možných útoků Islámského státu v Evropě. Loni byly útoky závažnou hrozbou pro 70 procent lidí. Teď hrozba ztrácí na naléhavosti.

"To výrazně klesá. Obavy z terorismu jsou hodně závislé na tom, co se děje reálně ve společnosti. Když jsou nějaké teroristické útoky, tak obavy narostou k 70 procentům, teď je to na 50 procentech," dodal Daniel Prokop.

Při nedostatku vody by spotřebu omezilo 60 procent lidí

Další z otázek mířila i na to, jestli by lidé v případě hrozby nedostatku vody omezili vlastní spotřebu. Že se vodou plýtvá si myslí i paní Eva v anketě Radiožurnálu.

"Já si v poslední době hodně všímám, že lidé pitvou vodou plýtvají. A mám pocit, že když se takhle budou chovat všichni, tak pitné vody nebude dost pro všechny."

Na otázku, zda by lidé omezili vlastní spotřebu vody, kdyby hrozil její nedostatek, odpovědělo 'určitě ano' šedesát procent z nich, říká sociolog Daniel Prokop:

"Trochu se to liší podle vzdělání a podle věku. Například starší ročníky jsou vstřícnější k omezování spotřeby, což je zajímavé, protože si spojujeme ekologické chování hodně s mladými lidmi. Mezi staršími lidmi říká 'určitě ano' nějakých 75 procent lidí. Omezovat se ekologicky jsou odhodlanější jsou spíše ženy než muži."

Do průzkumu se v polovině prosince zapojila tisícovka respondentů.