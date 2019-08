Nedělní dálnice v Česku bez kamionů? Vláda to plánuje

„My jsme jediná země, která má povolenou jízdu kamionů v neděli do třinácti hodin,“ uvedl premiér Andrej Babiš. V Česku platí zákaz jízd kamionů v neděli od 13 do 22 hodin. V sousedních zemích platí tento zákaz už od sobotní půlnoci. Situace je dnes tedy taková, že zejména zahraniční dopravci si plánují cesty tak, aby jejich řidiči v sobotu večer přejeli do Česka a mohli pokračovat v jízdě. Vláda proto chce zavést i u nás stejná pravidla.

Podle premiéra se ministři ale také shodli, že kamiony budou mít právo dojezdu. "Byl by umožněn dojezd kamionů končících v České republice, do bydliště (řidiče) nebo například do skladišť v Česku."

Sdružení automobilových dopravců ČESMAD Bohemia změnu odmítá. Podle něj k tomu není objektivní důvod.

"Protože v neděli dopoledne není velký provoz kamionů na našich dálnicích. Doprava musí být plynulá, a jakmile ji co nejvíc regulujete zákazy, tak se ještě zvýrazní problém, který tady máme, že nám chybí 1500 míst pro odstavení kamionů, protože čím míň se jezdí, tím déle kamiony někde stojí," říká Vojtěch Hromíř z ČESMADu.

To, že chybí stovky odstavných míst pro kamiony, přiznává i vláda. Na nápravě se ale již podle ní začalo pracovat. Letos by mělo vzniknout 241 míst, příští rok 119 míst, v roce 2021 pak 233 míst a následující rok 308 stání. "ŘSD intenzivně pracuje na rozšiřování odpočívek a budování nových," uvedl ministr Vladimír Kremlík. Budování míst pro odpočinek podle něj vyjde na sedm miliard korun.

Celoroční zákaz předjíždění

Z jednání premiéra a ministrů také vyplynulo, že na některých úsecích dálnic vláda plánuje zavést celoroční zákaz předjíždění pro kamiony.

"Přikláníme se k tomu, že by to nebylo plošné, ale podle jednotlivých úseků. Domluvili jsme se, že policie i ŘSD předloží své představy, pak se to zkoordinuje. Toto se dá řešit rychle," uvedl Andrej Babiš.

Dosud se předjíždění zakazovalo operativně zejména v zimě. Systém se podle policie osvědčil, a tak by se na základě jejího doporučení měly takové oblasti dále rozšiřovat. „Do konce týdne policie aktualizuje příslušné úseky, zejména na D1, ale nejen tam. Pak je osadíme permanentními značkami," dodal ministr vnitra Jan Hamáček.

Ministr vnitra také plánuje zvýšit počet policistů, kteří budou kontrolovat dálnice. Do roku 2025 by mělo přibýt asi 750 nových policejních míst. Novinkou by v zákoně mělo být i propojení databáze policie a celní správy, díky čemuž by mělo jít vymáhat pokuty od zahraničních řidičů. Podle návrhu by jim policie mohla zadržet registrační značku do doby, než pokutu zaplatí.

Ministři se kamionovou dopravou začali více zabývat po loňských problémech na opravované dálnici D1, kdy ji při prosincových kalamitách nákladní vozidla několikrát zablokovala. Rekonstrukce 161 kilometrů D1 má skončit v roce 2021. Do pěti let chce také stát zahájit výstavbu většiny zbývajících úseků dálniční sítě. Nyní je rozestavěno 191 kilometrů nových dálnic a připraveno dalších 33 kilometrů.