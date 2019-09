Nečekaný úspěch - basketbalisté narazí ve čtvrtfinále MS na Austrálii

Mezi osm nejlepších týmů šampionátu české basketbalisty definitivně poslalo vítězství Američanů v posledním utkání osmifinálové skupiny K nad Brazílií 89:73. V posledním zápase sice Češi prohráli s Řeckem 77:84, ale rozdíl pouhých sedmi bodů se ukázal jako důležitý. Výběr trenéra Ronena Ginzburga tak díky lepšímu skóre skončil na druhém místě tabulky za obhájci titulu z USA.

Trenér: Na MS jsme se utkali většinou s lepšími týmy

Kapitán národního týmu Pavel Pumprla tomu, že Česko je mezi osmi nejlepšími týmy turnaje, nechtěl moc věřit.

"Pocity jsou neskutečné, ještě tomu asi úplně nevěříme. Člověk si po zápase říká: mám se radovat, nemám se radovat, bude to stačit? Koukali jsme na zápas USA-Brazílie a říkali si: my tam jsme! Evidentně se v Číně může stát cokoliv."

Zápas Američanů a Brazilců, který pomohl Česku k postupu, sledoval na hotelu s hráči i trenér Ronen Ginzburg.

"Je to úžasné, ani my sami jsme nevěřili, že bychom mohli hrát takový basketbal a dotáhnout to takhle daleko. Je to obrovský úspěch, na kterém se podílí všichni od realizačního týmu, fyzioterapeutů až po hráče. Ti odvedli neskutečnou práci ve všech utkáních. Ukázali, že mají srdce lva. Utkali jsme se většinou s lepšími týmy. Jsem opravdu hrdý. Doufám, že na to, co jsme dokázali, se bude v ČR dlouho vzpomínat."

Hráči si všímají, že basketbal budí v Česku pozornost

O semifinále se Češi utkají ve středu v Šanghaji s Austrálií, která porazila Francii 100:98 a zatím na turnaji ještě neprohrála. Američané, kteří usilují o šestý titul, se ve čtvrtfinále utkají s Francií. Zbývající dvojice tvoří Španělsko - Polsko a Argentina - Srbsko.

"Češi nejsou ve čtvrtfinále náhodou. To, kam se dostali, si naprosto zasloužili. Je to houževnatý evropský basketbalový národ," řekl australský kouč Andrej Lemanis s myšlenkami na dalšího soupeře.

Kapitán Pavel Pumprla řekl, že i z Číny vnímá, že v Česku budí basketbal velkou pozornost. Jak dodal, nepamatuje si, kdy naposledy kvůli některému sportu všichni psali. Od politiků přes celebrity.