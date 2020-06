Navzdory čínskému varování navštíví šéf Senátu Tchaj-wan

Počítá s tím, že ho doprovodí zástupci firem kvůli posílení česko-tchajwanské obchodní spolupráce. Mezi důvody, proč by se měla cesta uskutečnit, zopakoval Vystrčil tlak Číny na to, aby se mise neuskutečnila i další čínské pokusy o zásahy do jeho činnosti. Misi považuje za správnou ze dvou důvodů.

"Jsem přesvědčený, že je to správné z hlediska našeho hospodářského rozvoje, rozvoje vzdělání, vědy, kultury, z hlediska toho, jak se demokratické země k sobě mají chovat, a co má český Senát dělat, abychom komunikovali a spolupracovali s těmi, kteří jsou ochotni být našimi skutečnými partnery."

Vystrčil: Dodržujme principy a přestaňme počítat groše

Druhý důvod je podle Vystrčila vnitrozemský. V poslední době se podle něj ukázalo, že hodnoty revoluce z roku 1989 jako vláda práva, svoboda a demokracie se střetávají s "počítáním grošů".

"Přikláním se k tomu, abychom dodržovali své hodnoty a principy, abychom přestali počítat groše, protože jednou bychom mohli zjistit, že už vůbec žádné nemáme."

Čína považuje Tchaj-wan za svou vzpurnou provincii. Peking prosazuje politiku jedné Číny a dlouhodobě se snaží o opětovné připojení ostrova k Číně. ČR, stejně jako celá EU nebo USA, politiku jedné Číny uznává.

Mluvčí prezidenta přirovnal cestu k návštěvě Doněcké republiky

První místopředseda vlády a ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD řekl, že Poslanecká sněmovna i Senát jsou autonomní a zodpovídají si před voliči za svoje rozhodnutí sami. Podle Hamáčka se rozhodnutí Miloše Vystrčila dalo čekat a je teď na vládě, aby byla připravená řešit případné dopady.

"Dlouhodobě zastávám názor, že zahraniční politika ČR má být předvídatelná a Česko od listopadu 1989 drží politiku jedné Číny a tento krok pana předsedy Senátu z té politiky jedné Číny vybočuje. Je potřeba, aby si to uvědomoval, což předpokádám, že učinil, když tu situaci vyhodnocoval."

Mluvčí prezidenta Miloše Zemana Jiří Ovčáček přirovnal plánovanou cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan k případné návštěvě separatistické Doněcké lidové republiky na východě Ukrajiny. Podle něj není z pohledu mezinárodního práva rozdíl mezi oběma oblastmi.

Piráti: Tchaj-wan je pro Česko strategický partner

Vystrčilův záměr naopak podpořila například předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová:

"Je to náš významný nejenom obchodní partner, ale také spojenec, který mimochodem teď v koronakrizi nám nezištně pomohl. Na rozdíl od jiných zemí bychom tedy měli právě s ním budovat velmi vřelé vztahy."

Cestu na Tchaj-wan podporují i Piráti, řekl jejich zástupce Mikuláš Ferjenčík:

"Samozřejmě vítáme, že ta cesta bude. My si myslíme, že Tchaj-wan je pro ČR strategický partner. Objem investic do reálné výroby, co tu udělal, je daleko větší, než co předvedla Čína, takže si myslíme, že je dobré pěstovat s ním dobré vztahy."

Cesty se možná zúčastní Věra Kuberová

Čínské velvyslanectví v lednu před cestou na Tchaj-wan varovalo bývalého předsedu Senátu Jaroslava Kuberu (ODS) dopisem, který tehdejší šéf Senátu obdržel na Hradě při setkání se prezidentem Milošem Zemanem a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO). Zhruba o týden později Kubera náhle zemřel na infarkt. Bylo to několik dní poté, co navštívil i čínské velvyslanectví.

Okolnosti vzniku dopisu a jeho předání zůstávají nevyjasněné. Podle některých informací za dopisem stojí prezidentův kancléř Vratislav Mynář, který to odmítá. Předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) chce, aby se mise na Tchaj-wan zúčastnila i Věra Kuberová. Má příslib, že poletí.

Po Vystrčilovi zamíří na Tchaj-wan Jiří Drahoš

Na cestu předsedy Senátu naváže koncem října předseda školského výboru Jiří Drahoš. Někdejší kandidát na prezidenta to řekl ve videu, které zveřejnil na twitteru. Na oficiální návštěvě ho doprovodí vědci z Akademie věd a vysokých škol.

Kromě vědecké spolupráce bude cílem i výměna zkušeností v boji s pandemií nového koronaviru. Drahoš podotkl, že se zástupci Tchaj-wanu spolupracoval v minulosti jako vědec i jako předseda Akademie věd.