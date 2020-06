Návrat k normálu. Lidé opět volně cestují mezi Českem, Slovenskem a Rakouskem

Slovenský premiér Igor Matovič konstatoval, že zlomovým bodem při úvahách o možném otevření česko-slovenské hranice byl názor komisí odborníků. V Česku totiž bylo ve srovnání se Slovenskem mnohonásobně více nakažených i obětí covid-19. "Hned jak to v pondělí odsouhlasili odborníci, zavolal jsem panu Babišovi, abychom se dohodli na otevření hranic," uvedl.

"Obě země jsou jako siamská dvojčata, svázané společnou historií, osobními i rodinnými vztahy. To odloučení a restrikce na hranicích jsme proto mnozí brali velmi citlivě. Proto jsem rád, že zavádíme režim bez omezení," přiznal Matovič.

Premiér Andrej Babiš, který připomněl dlouholeté vazby mezi Slováky a Čechy, doplnil, že věří, že slovenští policisté budou bez problémů pouštět auta s českými espézetkami. Určité kontroly se totiž na společných hranicích zachovají, protože Slováci budou ověřovat totožnost - jde o to, že Slovensko se úplně otevírá jen občanům České republiky.

Babiš také zdůraznil, že návrat do normálu je zvlášť významný v souvislosti s podporou cestovního ruchu: „Slovensko je pro Čechy druhou nejnavštěvovanější destinací, hned po Chorvatsku. Je to zhruba 720 tisíc turistů každý rok," uvedl. Dodal, že podobně je velký zájem mezi Slováky o pobyt v České republice.

Pokud jde o vlakovou a autobusovou dopravu mezi Českem a Slovensku, jasno ve věci by mělo být brzy. Babiš a Matovič totiž uvedli, že o této záležitosti ještě jednají kompetentní ministři obou států.

Evropský fond obnovy

Premiéři se také zabývali evropským fondem obnovy po epidemii koronaviru. Fond by měl mezi země EU rozdělit 750 miliard eur, na Česko by mělo připadnout zhruba 20 miliard eur (asi 550 miliard korun). Podle obou premiérů by měla Visegrádská čtyřka, kterou tvoří Česko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, najít společnou pozici k evropskému fondu obnovy. Česko a Maďarsko s nynějším návrhem fondu nesouhlasí, Slovensko a Polsko ho naopak podporují.

Český premiér po schůzce zopakoval, že má vůči návrhu fondu výhrady. Kritizoval zejména skutečnost, že by jedním z kritérií pro rozdělování peněz měla být míra nezaměstnanosti, která podle něj s dopady epidemie nesouvisí. Babiš naznačil, že by za vhodnější kritérium považoval dopad pandemie na hrubý domácí produkt jednotlivých zemí. Matovič zopakoval vstřícný slovenský postoj k návrhu. Bratislava ale podle něj zároveň vnímá výhrady, které zaznívají z Česka a z Maďarska. Oba premiéři se shodli, že záležitostí se budou zabývat na summitu V4 v Lednici 11. června.

Siamská dvojčata

Matovič i Babiš se shodli, že jejich první osobní setkání bylo otevřené a přátelské. "Jsme tak trochu siamská dvojčata," podotkl Matovič na adresu Česka a Slovenska v spojitosti se společnou historií jednotného státu.

Také Babiš zhodnotil diskuse jako konstruktivní, milé a přátelské. Matovič podle svých slov předpokládal, že setkání bude formálnější. "O to víc jsem mile překvapen lidskostí a atmosférou na tomto setkání," konstatoval. Zároveň oznámil, že nejblíže společné jednání české vlády se uskuteční v lokalitě Slovenského ráje.