Nástupce Zemana? Zkušený, důrazný, charakterní, spojující, tak si lidé představují ideálního prezidenta

Měl by to být zkušený politik. V době kandidatury by však neměl být spojován s politickou stranou ani záviset na lobbistech. Morální autorita, charakter, reprezentativní vystupování, měl by spojovat společnost. Opravdu si lidé představují, že se takový kandidát objeví, to je otázka pro Jana Buriance z agentury STEM/MARK.

"My jsme se jich ptali, jaký by byl ideál. Ukázalo se, že opravdu důležitá je politická zkušenost, důraznost. Ten člověk by měl být více méně nestraník a dominantní. Kde jsou lidé ochotni ustoupit, je otázka pohlaví. I když je stále o něco více preferován muž, tak se ukazuje, že pokud se objeví nějaká charizmatická žena, tak má vysoké šance. Může dokonce přivést k volbám tu méně aktivní část populace. Ukazuje se, že je poměrně polarizační, jestli ten člověk má být liberální nebo konzervativní, jestli to má být optimista nebo naopak realista, někdo spíše intelektuální nebo lidový. Lidé si uvědomují, že nemůžou mít ideální typ, ale jsou věci, na kterých lpějí více a na jiných méně."

Jsou nějaké vlastnosti, které u prezidenta nechtějí?

"Ano. Nám se ukázalo, že co by opravdu nechtěli, tak aby prezident nebyl vulgární nebo nepoužíval nějaké sprosté výrazy a neměl by to být někdo, kdo je spojovaný s politickou stranou nebo mít minulost, že za ním stáli nějací lobbisté."

Znají lidé dobře pravomoci prezidenta?

"My jsme se na to ptali, protože nám přišlo, že ten úřad má spíše symbolickou roli, než exekutivní a rozhodovací funkci. Ty pravomoci zná dobře pouze každý sedmý oprávněný volič. Ten by dokázal vyjmenovat většinu. Třetina říkala, že zná alespoň nějaké, dvě až čtyři. Bezmála pětina neví, jaké pravomocemi prezident disponuje."

Chtěli by pravomoci změnit?

"Ačkoliv vnímají ten úřad jako důležitý, tak polovina populace by pravomoci zachovala stejné. Přibližně třetina by chtěla pravomoci posílit. Patří k nim příznivci současného prezidenta Miloše Zemana, voliči SPD, případně voliči s nižším vzděláním než s maturitou."

Některá jména se objevují ve sdělovacích prostředcích už nyní. Jaké mají lidé favority?



"I když zatím mluvíme o nějaké první sondě, tak se ukazuje, že mezi kandidáty, kteří u nás byli zmiňováni nejčastěji, patří současný premiér Andrej Babiš, ačkoliv u něj je ta pozice poměrně dvousečná. Ukázalo se, že má aktuálně největší počet příznivců, ale zároveň i odpůrců. Na druhou stranu sám premiér Babiš, ne že by přímo svou kandidaturu vyloučil, ale říká, že to není aktuální otázka, ale mohl by mít dobrou pozici do budoucna někoho jmenovat. Mluví se například o Věře Jourové (eurokomisařka) nebo o bývalém minilstru obrany Martinu Stropnickém. To zaštítění stranou ANO může být pro kandidáta výhodné. Z dalších jmen se nám ukazovalo, že velice přijatelný je pro lidi herec a moderátor Marek Eben. Přijatelní jsou i všichni tři neúspěšní kandidáti z minulé volby. To znamená Jiří Drahoš, Marek Hilšer nebo Pavel Fischer. Ještě z takových zajímavějších jmen, které mělo nejméně odpůrců, je generál Petr Pavel (působil jako předseda vojenského výboru NATO). Poměrně zajímavou pozici, i když taky dost odpůrců má Václav Klaus mladší. Z žen byla na předních pozicích Miroslava Němcová (ODS) nebo jaderná fyzička Dana Drábová. U předchozí volby byli samí muži, teď se mluví o tom, že žena by mohla naplňovat takové vlastnosti, které tady od prezidenta lidé postrádají, což je spojování společnosti, charisma a diplomatický duch vystupování."

Neobjevil se tam nějaký černý kůň volby, který překvapil?

"Skutečně tím černým favoritem může být například Petr Pavel nebo Marek Eben."