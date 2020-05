Nastává další rozvolňování, po dvou měsících odložíme venku roušku

Restaurace musely zavřít v polovině března. Od 11. května mohly otevřít venkovní zahrádky. Teď si můžete vychutnat večeři i uvnitř restaurace. Stále však musí bary i kluby zavírat v jedenáct večer. Provozovatelé navíc musí zajistit, aby hosté neseděli příliš blízko sebe říká Václav Stárek z Asociace hotelů a restaurací.

"Teď je nastaveno 1,5 metru od stolu, jak na těch zahrádkách, tak vnitřních prostorách. Hosté, pokud budou sedět u stolu, nemusí mít roušku, pokud se budou pohybovat po restauraci, měli by si ji nasadit. Myslím, že ne všechny restaurace opět otevřou, protože tam, kde se skutečně čeká na zahraniční turisty, to bude ještě dlouho trvat a stejně to bude u ubytovacích zařízení. Ta jsou mnohdy zaměřená na zahraniční turisty a kongresovou turistiku, která je do konce roku prakticky nulová."

V období restrikcí poklesly podle projektu Česko v datech útraty v restauracích na polovinu, největší pokles byl v Praze. Opatření také snižují restauracím kapacitu, což potvrzuje manažer restaurace Kolkovna Michal Tůma: "Rozestupy se musí dodržet. Přijdeme o nějakých 30 procent kapacity určitě."

Nepřelidněná Praha - šance pro české turisty

Zákazníkům se otevírají také hotely a kempy. Přístupné jsou i vnitřní prostory hradů a zámků, zoologických a botanických zahrad. Pro veřejnost se otevře i Pražský hrad. Koronavirová krize způsobila, že je v Praze minimum zahraničních turistů. Čeští turisté si tak mohou ve větším klidu prohlédnout památky, které jsou jinak v létě v obležení turistů.

Obnovuje se i provoz koupališť a bazénů. Nesmí v nich být víc než 300 lidí a jeden návštěvník musí mít kolem sebe 10 metrů čtverečních. Opatření se nelíbí velikým komplexům, kterým se provoz při takové kapacitě nevyplatí. Uvádí, že se nezohledňuje velikost akvaparků. Třeba v Aqualandu Moravia tak bude mít pro sebe jeden návštěvník prostor velikosti dvoupokojového bytu.

Děti ve škole - rozdílný čas příchodů i délka hodin

Do škol se vrací nejmladší děti. I zde platí řada pravidel. Žáci například přijdou v rozdílných časech, uvedla ředitelka základní školy v plzeňském Božkově Hana Stýblová z Asociace ředitelů základních škol.

"Vyučující hodiny nejsou klasické, jsou různě dlouhé, tak aby se děti vystřídaly a nepotkávaly se na toaletách, stejně tak nástup do školní jídelny na oběd."

Do škol se vrací jen část ze zhruba půl miliónu mladších školáků. Docházka je dobrovolná, zájem o ni museli rodiče školám nahlásit. Někde se vrátí až 85 procent žáků, jinde jen kolem čtvrtiny. Část rozvolňování neplatí pro Karvinsko, kde je na Dole Darkov ohnisko koronaviru.

Roušku chce dál nosit polovina lidí a očkovat by se nedalo 43 procent

Jak se lidé na uvolňování opatření dívají? Průzkum společnosti Median pro Český rozhlas například ukázal, že více než polovina plánuje nosit roušku, i když to už nebude povinné. Průzkum také ukázal, že očkovat proti koronaviru - pokud by existovala vakcína - by se nechalo 49 procent. Naopak 43 % by ji odmítlo. Výsledek ředitele Medianu Přemysla Čecha překvapil.

"V minulých letech u nás vznikal určitý odpor vůči očkování. Možná, že v tom čísle se projevuje taky do určité míry nejasnost toho vývoje, možná právě i to, že ta vakcína není jasná, není vyzkoušená. Takový ten krok do neznáma může prostě v lidech vyvolávat určitou obavu."

Od 26. května, chce Česko otevřít naprostou většinu hraničních přechodů. Ze stálých kontrol by se přešlo na namátkové a policie by působila dál od hranic. Dál ale bude platit povinnost předložit při vstupu do země negativní test na covid-19. Další uvolnění opatření, například zvýšení počtu účastníků velkých akcí, je naplánováno na 8. června. V červnu by se na základě dohod s dalšími zeměmi měly také otevírat hranice.