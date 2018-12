Národní sbírka na svatovítské varhany vrcholí, budou mít unikátní podobu i zvuk

Do sbírky se zapojily různé firmy a instituce, především ale široká veřejnost. "Máme několik desítek tisíc drobných sponzorů, kteří dali symbolické částky v řádku stokorun i vyšší a stále ještě přispívají. My si každého daru vážíme, protože se stává součástí nástroje, který pořídíme všichni společně," říká diecézní organolog z Arcibiskupství pražského Štěpán Svoboda.

V současnosti slouží ve svatovítské katedrále k doprovodu bohoslužeb, ale i ke koncertům či k doprovodu slavnostních příležitostí provizorní nástroj z r. 1932. Svojí velikostí a polohou v levém křídle jsou však nevyhovující, protože nejsou slyšet v hlavní lodi. Nové varhany vyplní prázdné místo nad hlavním vstupem a zvukově obsáhnou celý prostor katedrály.

Svatovítské varhany jako Panská skála

Vznikají ve španělské dílně varhanářské firmy zkušeného výrobce Gerharda Grenzinga. Autorem umělecké podoby je automobilový designér Peter Olah. Inspiroval se tvarem Panské skály mezi Novým Borem a Kamenickým Šenovem, které se přezdívá kamenné varhany. Když skála v zimě zamrzne, mezi pomyslnými píšťalami se vytvoří krystalické tvary. Část varhan také bude ze skla a vznikne v české sklárně.

"Spojení křišťálového skla a píšťal je ojedinělé a proto budou i naše varhany po výtvarné stránce ojedinělé. Budou ale ojedinělé i svým zvukem. V našem prostředí jsme zvyklí na určitý zvuk, a jak se liší řeči mezi sebou, liší se i mluva varhanních píšťal. Svatovítský nástroj bude sice přizpůsoben našim uším, ale bude ho zhotovovat zahraniční odborník a tím bude zajímavý a výjimečný," popisuje Štěpán Svoboda.

Španělská firma má v současné době vyrobeno více než 3 pětiny píšťal. Varhany se poprvé rozezní v předvečer dne české státnosti 27. října 2019 ještě v dílně, poté je - v lednu roku 2020 - čeká cesta do Prahy a po několika měsících první koncert.

"Koncem jara by měl nástroj poprvé zaznít a bude slavnostně požehnán. Pak bude na to navazovat tradiční cyklus koncertů svatovítských varhan v průběhu července a srpna," přibližuje Svoboda. Zároveň připomíná, že zájem o varhanní hudbu v Česku roste. "Počet koncertů se zvyšuje také s tím, jak se otevírají naše venkovské kostely. A speciálně Česká republika má v této oblasti co nabídnout, protože naše dědictví historických nástrojů je obrovské, skoro největší v Evropě," dodává diecézní organolog Štěpán Svoboda.