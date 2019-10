Národní divadlo připravuje poslední rozloučení s Vlastou Chramostovou

Národní divadlo v Praze připravuje poslední rozloučení s herečkou Vlastou Chramostovou, která zemřela v neděli. Bylo jí 92 let. Za svůj život vytvořila více než dvě stě rolí. V době, kdy nesměla 20 let hrát, založila bytové divadlo, které se stalo pozoruhodným fenoménem divadelní kultury 70. let minulého století.