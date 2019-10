Napětí mezi Prahou a Pekingem se zvyšuje. Peking pozastaví veškeré oficiální styky

Podle čínského velvyslanectví se představitelé pražské koalice hrubě vměšovali do vnitřních záležitostí Číny a porušovali sesterské partnerství s Pekingem. Velvyslanec Čang Ťien-min vyzval pražský magistrát ke změně přístupu. V opačném případě podle něj pocítí újmu svých vlastních zájmů.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) vyjádření čínské ambasády kritizoval. S primátorem Prahy Zdeňkem Hřibem z Pirátské strany o víkendu mluvil a řešil s ním i možná rizika. Rozhodnutí Prahy respektuje:

"Musím respektovat svobodné rozhodnutí demokraticky volené samosprávy. Zároveň jsem upozornil na to, že například v oblasti lidských práv vláda dělá hodně věcí ve vztahu k Číně, že je to součást našeho dialogu, abychom si nezavřeli vrátka pro diskuzi s čínskou stranou."

Pražský primátor rozhodnutí vypovědět smlouvu zdůvodnil tak, že ve chvíli, kdy Čína Praze otevřeně vyhrožuje, nedá se už mluvit o partnerství. Praha podle něj chtěla jen odpolitizovat vztah mezi Pekingem a hlavním městem.

Smlouva se setkávala s kritikou už při svém schválení

Smlouvu schválilo hlavní město v roce 2016 za primátorky Adriany Krnáčové (ANO). Pro hlasovalo 35 z 65 zastupitelů. Kritika se tehdy ozývala z řad opozice i od členů spoluvládnoucí Trojkoalice. Smlouva totiž obsahovala klauzuli, že Praha uznává jednotu Číny. Tehdejší vedení podpis obhajovalo i tím, že Peking článkem podmiňoval plánované zapůjčení pandy do pražské zoo.

Současné vedení Prahy vyzvalo letos v lednu Peking k jednání o vyškrtnutí části sporné klauzule. Podle koaličních politiků byl Praze článek vnucen a ve smlouvě mezi dvěma městy je nadbytečný. Ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) k tomu řekl, že "politiku jedné Číny zastává Česká republika kontinuálně od sametové revoluce, plně v souladu s oficiální politikou EU a USA." Připustil však, že smlouva byla uzavřena mezi městy, nikoli mezi státy, a proto do ní ministerstvo nemůže zasahovat a má pouze konzultativní roli.

Poslanci nechávají řešení sporu v kompetenci Prahy

Podle radní za Spojené síly pro Prahu Hany Marvanové by smlouva by měla být postavená na věcné spolupráci: "Nikoliv tak, že Praze budou vnucovat, že má vyjadřovat nějaké politické postoje podporující režim v Číně. Já se domnívám, že to není role Prahy, že to v té dohodě nikdy být nemělo."

Poslanci nechávají řešení sporu zatím v kompetenci hlavního města. Podle místopředsedy zahraničního výboru Jaroslava Bžocha (Ano), se situace vůbec nemusela takhle vyhrotit: "Vzhledem k tomu, že smlouva měla jenom omezenou platnost, měla platit ještě rok a půl, tak se to pak mohlo všechno vyhodnotit. Praha mohla říct, ok, budeme pokračovat, ale vyhodíme tenhle bod."

Vyjednávání o změně smlouvy se vedlo korespondenčně, čínská strana ale na opakované návrhy o vyjmutí článku reagovala odmítavě. Vztahy mezi Prahou a čínskou stranou ovlivnilo i novoroční setkání primátora Hřiba s diplomatickým sborem. Čínský velvyslanec usiloval o odchod tchajwanského diplomata, Hřib to odmítl. V průběhu roku pak byly kvůli postoji Prahy k dohodě zrušeny cesty některých uměleckých souborů spojených s Prahou do Číny. Proti tomu se ohradil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). Podle něj tyto kroky poškozují obraz Číny u české veřejnosti.