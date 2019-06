Nápadem roku 2019 se staly chytré boty

Letošním Nápadem roku jsou chytré boty Miomove (myjomůf). Jejich autorkou je Barbora Malaníková.

"Jsou tam tlakové senzory rozeseté po celé stélce. A je tam hardware, na který jsou ty senzory napojené. Pomocí bluetooth se to posílá do mobilní aplikace, která ta data posbírá a udělá z toho takový krásný obrázek.

Mobilní aplikace ukazuje, jakým tlakem, a kterou částí chodidel došlapujete. Podle toho se mění i barva na tabletu.

"Při běhu je strašně důležité zapojování správných svalů chodidla. Běžci, kteří si to uvědomují, tak většinou musí jít za nějakým odborníkem, fyzioterapeutem, který jim dá zpětnou vazbu, ale neexistuje žádné zařízení, které máte sebou, aby vám tu zpětnou vazbu dávalo v reálném čase."

Díky chytrým botám mohou běžci zjistit případné chyby a předcházet například bolestem zad.

Vítěz má šanci prosadit se v zahraničí

Jedním z kritérií soutěže bylo i to, jestli mají startupy šanci prosadit se v zahraničí. A v tomto ohledu má Miomove dobře nakročeno, myslí si zakladatel Vodafone Nápadu roku Martin Kešner:

"Pokud by boty produkovali sami, tak by trvalo déle na to sehnat kapitál. Pokud uzavřou licenci s nějakým předním výrobcem sportovní obuvi, tak mohou rychle vyrůst a v relativně krátké době úspěšně celý ten projekt prodat."

Na druhém místě soutěže Vodafone Nápad roku 2019 skončila aplikace řešící nedostatek personálu v restauracích. Aplikace Karla Maříka a Jarmily Kowolowské propojuje spolehlivé restaurace a ověřené pracovníky se zájmem o krátkodobou brigádu. Restaurace tak mohou efektivně vykrývat výkyvy v poptávce. Třetí se umístil Vojtěch Dlouhý s nástrojem pro automatizaci firemních procesů pomocí chatbotů Feedyou. Za sebou má firma již více než 150 implementací v sedmi zemích a je na cestě stát se globálním hráčem.

Soutěž přinese nejen peníze, ale firmy zviditelní

Posláním startupové soutěže je rozvíjet podnikatelské myšlení a usnadnit počáteční kroky v samostatném podnikání. Vítězné boty získaly 300 tisíc korun. Jak však dodává porotce a investor Kamil Vacek, finanční odměna už není dnes hlavním důvodem.

"Když soutěž před 12 lety začínala, tak šlo hlavně o peníze. Každých sto tisíc bylo důležitých. Dneska už si všímáme, že i v tom finále je polovina projektů, kdy se jich upřímně ptáme, jestli si přišli pro peníze, pro investory nebo se zviditelnit. Polovina soutěžících nám řekla, my peněz máme dost, my chceme, aby se o nás vědělo, aby se o nás psalo, a zrychlit nástup na trh."

Na Veletrhu vědy si můžete roztočit tornádo

Novinky ze světa vědy a techniky nabízí v těchto dnech i 5. Veletrh vědy v Praze. Návštěvníci tu mohou zkoumat paměť, lidské nemoci či roboty. Veletrh pořádá Akademie věd, a více než 100 improvizovaných laboratoří nabídne možnost vyzkoušet experimenty z různých vědeckých oborů.

Návštěvníci se mohou například podívat do renesanční tiskařské dílny nebo do světa umělé inteligence. Vyzkouší si zažehnout plazmu, roztočit tornádo. Program nabídne také přednášky a diskuze o ekologii, světelném znečištění, právech robotů nebo jedech v potravinách.