Náměstí Borise Němcova. Prostranství před ruskou ambasádou ponese název po zavražděném ruském politikovi

O přejmenování náměstí před ruskou ambasádou na počest Borise Němcova usilovali už čtyři roky autoři petice v čele se zastupitelem Prahy 4 Petrem Kutílkem (Zelení).

„Chtěli jsme, aby naše hlavní město a pokud možno celá naše země vyjádřila jasnou podporu demokratickým silám v Rusku. Tomu, že lidé, kteří se statečně berou za demokratizaci autoritářských režimů a kteří za to zaplatí svými životy, by neměli být zapomenuti, ale naopak jejich úsilí má být vyjádřen respekt,“ vysvětluje Petr Kutílek. S přejmenováním podle něj souhlasí i místopisná komise, tedy poradní orgán Hlavního města Prahy.

„Teď je potřeba poslední krok, to znamená politické rozhodnutí rady hl. města Prahy, aby přejmenování odhlasovali. Myslím ale, že to vypadá velmi nadějně, protože jak primátor Prahy, tak i vůdci dalších dvou koaličních stran se k této změně veřejně kladně vyjádřili. Existuje tedy jasná politická dohoda, takže by to neměl být problém," říká Kutílek.

Definitivně by se o tom mělo rozhodnout na konci února, kdy tento bod navrhne na radě primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Předpokládám, že návrh bude schválen. Naši koaliční partneři také podporují tuto myšlenku. Momentálně je připravován materiál do rady, a předpokládám, že bychom o tom hlasovali 24. února. To znamená, že ceremoniál přejmenování veřejného prostranství by se měl stihnout 27. února, kdy uplyne přesně pět let od zavraždění Borise Němcova," vysvětluje Hřib.

Není to provokace

Pražský primátor si nemyslí, že by přejmenování náměstí mohlo Rusko chápat jako provokaci. "Vůbec nechápu, proč by to mělo být tak vnímáno. Pokud vím, vykonavatelé vraždy byli chyceni a odsouzeni. Nechápu tedy, proč by měl mít někdo problém s tím, že je pojmenováno v Praze náměstí po významném ruském politikovi, který zemřel násilnou smrtí zřejmě v souvislosti se svými politickými názory. Je vhodné také připomenout, že jde bývalého vicepremiéra Ruské federace," konstatuje Hřib.

„Ostatně pan velvyslanec Ruské federace bude na ceremoniál přejmenování náměstí také pozvaný,“ dodává pražský primátor.

Podobný názor má také zastupitel Prahy 4 Petr Kutílek. Podle něj nebude z přejmenování náměstí podobná kauza jako v případě Koněvovy sochy či uvažovaného pomníku vlasovcům, kvůli kterým došlo mezi Prahou a Moskvou k různým sporům.

„Zde je ta situace trochu jiná. Protože Boris Němcov je současná postava, na rozdíl od Koněva a či Vlasova a debat o jejich vlivu na osvobození Prahy. Tady skutečně jde o vyjádření podpory současným demokratickým silám v Rusku. Zároveň je vhodné připomenout, že ruská vláda tvrdí, že s vraždou Borise Němcova nemá nic společného. Takže předpokládám, že nemůže proti ničemu takovému protestovat," shrnuje Kutílek.

V Praze měla vzniknout také promenáda Anny Politkovské, zavražděné ruské novinářky, která psala o porušování lidských práv v Čečensku. Promenáda by vedla od Místodržitelského letohrádku v Královské oboře ve Stromovce.