Na Silvestra půjdou poutníci z Prahy do Staré Boleslavi

Obnovit tradici putování k Palladiu země České a obnovit kaple na poutní cestě z Prahy do Staré Boleslavi chce projekt Via Sancta Mariana. Historie této poutní cesty původně nazvané Via Sancta sahá až do 30. let 10. století.