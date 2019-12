Na netradiční stromeček padlo 1512 kapřích šupin

Neobvyklý stromeček svítí letos ve Stráži pod Ralskem a v pelhřimovském Muzeu rekordů a kuriozit najdete dokonce stromeček vyrobený z rybích šupin, uvedl Miroslav Marek z agentury Dobrý den.

"Paní Táňa Krechová věnovala do Muzea rekordů vánoční stromeček, který na počest Vánoc vytvořila z kapřích šupin, se kterými se všichni potýkáme při přípravě štědrovečerní večeře. Stromeček vytvarovala ze stříbrného včelařského drátu, kterého padlo 200 metrů. Vypadá jako zasněžený. Je na něm 1512 kapřích šupin, které jsou bílé. To znamená, že musely být pečlivě očištěné, následně vyprané a vysušené. Ještě před tím musela vzít šídlo a každou tu šupinu, která není úplně měkká, propíchnout, aby tam vznikla dírka a šupina jako lístek mohla být umístěna."

Pochází paní z jižních Čech, kde jsou rybníky?

"Nabízelo by se to, protože na Třeboňsku existovala technika, kdy i šaty se zdobily kapřími nebo rybími šupinami. Ale paní Krechová je z Dobříše. A přidám ještě jeden neobvyklý stromeček. Ve Stráži pod Ralskem je parta nadšenců, kteří vytvořili, jak sami říkají, flaškostromeček. Když byste se tam večer procházeli kolem jezera, tak už z dálky je vidět krásně svítící vánoční strom. Ovšem pozor, když člověk přijde blíž, tak zjistí, že je vytvořen ze 1766 zelených lahví od piva, které jsou postaveny dnem vzhůru. Jsou zasazeny do jakési konstrukce a vytvářejí dokonalou iluzi vánočního stromu, protože zespoda jsou podsvíceny. Celý strom je vysoký 3 metry a 90 centimetrů, spodní průměr má 2 metry 60 centimetrů a je to práce deseti lidí, kteří si spojili dvě pěkné věci dohromady. Společné posezení u toho tradičního českého pivka a Vánoce, které se snaží tímto způsobem předat i ostatním kolemjdoucím. Mimochodem těch led žárovek je tam 4800."

Letošním rekordmanem je adventní věnec z papíru

Mezi rekordmany se řadí i adventní věnec. Před několika lety se do knihy rekordů dostal adventní věnec na zámku Loučeň. Obepínal zámeckou kašnu a jeho průměr byl přes patnáct metrů. Byl vyroben z tradičních jehličnanů. Letos se do knihy rekordů dostal adventní věnec z papíru.

"U nás v Pelhřimově v Muzeu rekordů a kuriozit je k vidění největší adventní věnec upletený z papíru. Těch ruliček bylo 3494. Jejich celková délka byla 1 kilometr 745 metrů. Vypadal jako klasický adventní věnec se svíčkami. Vůbec nebylo poznat, že jsou to letáky, noviny, prostě starý papír, který byste jinak vyhodili, smotaný do ruliček, obarvený a z toho upletený krásný adventní věnec."

Betlém se vyjde i do skořápky lískového oříšku

Guinessovu knihu rekordů dobývají i české betlémy. Jako největší na světě figuruje betlém od řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova na Rýmařovsku. Nyní má 260 soch, ale každý rok přibudou nové, a to v životní velikosti. Například velký slon váží 1,5 tuny. Jako největší mechanický betlém na světě jsou od roku 1998 zapsány Krýzovy jesličky. Jsou dílem jindřichohradeckého měšťana a punčochářského mistra Tomáše Krýzy, který je vyráběl přes 60 let.

Naopak miniaturní betlém můžete najít v Pelhřimově, dodal Miroslav Marek.

"Je umístěn ve skořápce lískového oříšku. Postavy uvnitř, svatá rodina, jsou vyřezány tradičně z lipového dřeva. Ta největší z nich, Josef měří pouhopouhých dvanáct milimetrů."

To aby lidé chodili k betlému s lupou.

"V některých případech to tak je. Návštěvníci skutečně dostávají lupu k dispozici, aby si mohli takové exponáty prohlédnout."

Za zmínku stojí i úplná novinka. My jsme v obci Libiš, to je na Mělnicku, registrovali nejpočetnější betlém ze slaného těsta. To je směs mouky, vody a soli, která se nechává vyschnout a tam zaměstnanci, děti a rodiče, kteří náleží k mateřské škole, vytvořili betlém, který má 1248 součástí, z toho 113 lidských postav. Nejen tradiční svatou rodinu, ale všechny ty pastýře, selky, darovníky s vánočkou, s jitrnicemi, koláči, pecnem chleba. Je tu 185 figur zvířat, 684 stromů a keřů, 22 budov, vesměs chaloupek a kostelíčků a to vše na ploše 401 krát 58 centimetrů. Padlo 20,5 kilogramu mouky, 16,5 kilogramů soli a pak měsíc práce vše zúčastněných.