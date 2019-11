Na Letné bylo podle organizátorů 300 tisíc lidí. Premiér bude na situaci reagovat v nedělním projevu

Na demonstraci proti premiéru Babišovi dorazilo podle Milionu chvilek až 300.000 lidí. Policie odhaduje 250.000 účastníků. Minář vyzval premiéra Babiše, aby veřejně vysvětlil svůj střet zájmů a kritizoval ho za to, že nechce do přímého střetu na veřejnosti. Babiš ČTK zopakoval, že na současnou situaci bude reagovat v nedělním projevu k 30. výročí sametové revoluce v Národním muzeu. "Je skvělé, že lidi můžou vyjádřit svůj názor a nikdo je přitom neperzekuuje a nenapadá. A je fakt skvělé, že máme svobodné a demokratické volby, kde si můžeme svobodně zvolit své zástupce," připomenul, že jeho hnutí ANO má podle průzkumů podporu třetiny voličů.

Babiš začátkem roku 2017 převedl akcie svých firem kvůli zákonu o střetu zájmů do svěřenských fondů. Podle svých kritiků se ale od holdingu Agrofert neodstřihl, stále jej ovlivňuje a má zájem na jeho výsledcích.

Spolek Milion chvilek vyzval demonstranty ke vstupu do politiky

Spolek Milion chvilek vyzval demokratické opoziční strany, aby se více otevřely veřejnosti, přišly s uskutečnitelnou vizí a posílily své volební šance koalicemi. Mluvčí spolku Mikuláš Minář uvedl, že po ODS, TOP 09, lidovcích, STAN a Pirátech nechce společnou koalici, protože tak velká spolupráce by nefungovala. Do příštího roku by ale měly strany uvažovat o menších koalicích. Do roka by pak měly vytvořit vizi pro budoucí vývoj Česka. Demonstranty současně organizátoři shromáždění vyzvali, aby vstoupili do politiky.

Za spíše neuskutečnitelnou označil Minář možnou změnu volebního systému tak, aby menší strany při výpočtu mandátů neztrácely. Přestože ANO, SPD a KSČM v posledních volbách do Sněmovny v roce 2017 obdržely podobný počet hlasů jako zbytek parlamentních stran, získaly výrazně větší počet mandátů, připomenuli organizátoři protestu. Lidovci ve středu předložili v Poslanecké sněmovně změnu volebního zákona, která by měla váhu odevzdaných hlasů srovnat.

Václav Malý: Převažuje pragmatismus "co za co"

Ekonomická změna automaticky neznamená, že se stáváme lepšími, převažuje pragmatismus "co za co", řekl na demonstraci někdejší disident Václav Malý. Společnost ale podle kněze chce být lepší a může toho dosáhnout, pokud bude otevřená. Podle bývalé disidentky Dany Němcové je nutné, aby lidé rozhodovali odpovědně a naučili se se svobodou žít. "Nesmíme si nechat vnutit nějakou demagogii, pojetí státu jako podniku, obnovení cenzury, omezení sdělovacích prostředků, ukradení veřejného prostoru," řekla účastníkům demonstrace Němcová.

Před zahájením demonstrace organizátoři pouštěli zvukové záznamy a videozáznamy ze sametové revoluce. Místo setkání lemovaly české i evropské vlajky, další visely z oken přilehlých domů. Řada lidí přišla s transparenty s názvy měst, odkud přijeli. V rukou protestujících nechyběly transparenty vyzývající k odchodu premiéra Andreje Babiše (ANO) i prezidenta Miloše Zemana. Na pláni parkovaly i traktory sedláků, kteří se k protestu připojili.

Do protestu se zapojili i krajané v cizině, a to v 63 městech ve 30 zemích, řekla jejich koordinátorka. Podle ní chtějí být Češi v cizině na ČR hrdí.

Demonstrace si všímají i světové agentury

Demonstrace na letenské pláni si všímají i zahraniční média. Americká televize CNN připomíná, že organizátoři z Milionu chvilek pro demokracii v minulých měsících uspořádali největší protesty od roku 1989. Uvádí, že i když mnoho Čechů s Babišem nesouhlasí a chce jeho odchod, premiér má i mnoho stoupenců. "Jeho populistická politika zahrnuje rozhodné odmítnutí návrhů Evropské unie na migrační kvóty. Byl jedním ze čtyř státníků, kteří v červnu odmítli návrh EU na snížení škodlivých emisí," konstatuje CNN. O demonstraci na Letenské pláni v Praze píší i světové tiskové agentury.