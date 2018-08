Na jižní Moravě se v těchto dnech „zarážá hora“

Májka ozdobená listím z vinné révy, zatloukání dřevěných holí do země a samozřejmě cimbálová muzika a zpěv. Tak vypadá zarážení hory na jižní Moravě. Starobylou vinařskou tradici si v těchto dnech připomínají ve Znojmě, v Kobylí, v Němčičkách nebo v Čejkovicích. My se za ní vypravíme do Mikulova, kde vinice zarazili o minulém víkendu.