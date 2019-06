Na jižní Moravě má svatbu v kostele 80 procent párů, na severozápadě Čech jen 5 procent

Mnoho lidí volí i církevní sňatek. Loni přišlo před oltář 5470 párů, což představuje asi desetinu všech sňatků. K církevního manželského slibu se v Česku odhodlává i velké procento nevěřících, uvedla Monika Klimentová z tiskového střediska České biskupské konference:

"Při nedávném výzkumu v rámci České biskupské konference jsme zjistili, že stoupá zájem o sňatky katolíků s nevěřícími. Česká republika je v tomto úplný fenomén, protože zde máme 40 procent ze všech církevních sňatků, kdy jeden je pokřtěný, a druhý ne. Celosvětové procento je kolem 10 procent, jsme proto značně nad celosvětovým průměrem. Na Slovensku je to 15 procent."

Ve kterých regionech Česka je zájem o církevní sňatky největší?

"Největší zájem je na jihovýchodní Moravě. Tam evidujeme až 80 procent církevních sňatků. Nejmenší zájem je naopak na severozápadě Čech, tedy oblast bývalých Sudet, kde se to procento pohybuje kolem pěti."

Počty církevních svateb jsou za poslední desetiletí stabilní. V Česku je poměrně vysoká rozvodovost. Rozvádí se zhruba každý druhý pár. Jak je to u církevních sňatků?

"Rozvod u církevních sňatků, pokud je to sňatek uzavřený v kostele jako svátost, vlastně neexistuje, ale jedná se o anulaci. Musí proběhnout prostřednictvím Vatikánu. Pokud se muž nebo žena chtějí církevně rozvést, tak musí požádat Vatikán. Není to úplně jednoduché, je třeba dodat i nějaké svědky. Není to záležitost jako u běžného civilního rozvodu, kdy se podepíše pár papírů a je manželství rozvedeno."

Co je však potěšitelné, počty rozvodů v posledních letech klesají.

Kostel je sám o sobě originálním místem

Řada svateb je v Česku originálních. Konají se v parcích, na hradech, v prostorách golfových klubů, i statky se stodolami jsou pro statební hostiny rezervavané na roky dopředu. Přináší prvek originality i církevní sňatky? Jak uvedla Monika Klimentová, překrásný kostel je sám o sobě originálním místem, a vyhledává ho i řada známých osobností.

"Kostely jsou velmi vyhledávaná místa. Máme spoustu nádherných chrámů, svatba v kostele je krásná událost. Ze známých osobností, co jsem nedávno zaregistrovala, to byl třeba moderátor Leoš Mareš, herec Saša Rašilov, hudebník Ondřej Brzobohatý si bral Miss Kuchařovou také v kostele."

Uzavírají se církevní sňatky i mimo kostel?

"Je to možné, dá se to také udělat, ale mělo by to být místo důstojné. Z vlastní zkušenosti vím, že se může uzavírat svatba v kapličce, nebe respektive před kapličkou, která je poutním místem u břehu Slapské přehrady. Tak to je taková originalita."